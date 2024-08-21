هل تغير لون الجلد من علامات النقرس؟

الوكيل الإخباري- النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الناجم عن تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل، وهو أحد منتجات تحلل البيورينات التي تشكل جزءًا من العديد من الأطعمة، ويعد النقرس أحد الأمراض الأكثر شيوعًا، وله أعراض متعددة.

اضافة اعلان



أعراض النقرس

تتميز نوبات النقرس الحادة ببداية سريعة للألم في المفصل المصاب، ويتبعه دفء وتورم وتغير اللون إلى الأحمر وألم ملحوظ.

ويتركز الألم في المفصل الصغير عند قاعدة إصبع القدم الكبير، وهو الموقع الأكثر شيوعًا للألم.

وتشمل المفصل الأخرى التي يمكن أن تتأثر الكاحلين والركبتين والمعصمين والأصابع والمرفقين، وعند بعض الأشخاص، يكون الألم حادًا للغاية لدرجة أن ملاءة السرير التي تلامس إصبع القدم تسبب ألمًا شديدًا.



من يتأثر بالنقرس؟

يعد النقرس أكثر شيوعًا عند الرجال منه عند النساء، ويرتفع خطر الإصابة بالنقرس مع تقدم العمر، حيث تصل ذروة الإصابة به إلى 75 عامًا، أما عند النساء، فتحدث نوبات النقرس عادة بعد انقطاع الطمث.



كيف يبدو النقرس؟

المفصل الموجود عند قاعدة إصبع القدم الكبير هو الموقع الأكثر شيوعًا لنوبة النقرس الحادة، ويمكن أن تتكرر هذه الهجمات ما لم يتم علاج النقرس.

لذا، لا بد من مراجعة الطبيب حتى لو انتهى الألم الناتج عن النقرس، وبمرور الوقت، يمكن أن تلحق الضرر بالمفاصل والأوتار والأنسجة الأخرى.

ويمكن أن يهاجم النقرس أيضًا المفاصل، مثل المرفقين والركبتين، وهذا عند ملاحظة النتوء على الكوع.