الثلاثاء 2025-06-03 01:50 م
 

هل تكفي ثلاث ساعات للحصول على قسط كاف من النوم؟

برلبلر
تعبيرية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 01:34 م

الوكيل الإخباري-  أكدت دراسة حديثة أن بعض الأشخاص قادرون على النوم أقل من 6 ساعات يوميًا دون أي آثار سلبية على صحتهم، والفضل في ذلك يعود لطفرات جينية نادرة.

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وبعد 25 عامًا من الأبحاث، حدد علماء من أكاديمية العلوم الصينية وجامعة كاليفورنيا 5 طفرات في 4 جينات مرتبطة بما يُعرف بـ"متلازمة قلة النوم"، من بينها طفرة في جين SIK3، تؤثر على البروتينات الدماغية وتقلل الحاجة للنوم.


تجارب على الفئران أظهرت أن الحاملين للطفرة ينامون أقل، لكن الباحثين يشيرون إلى أن هذه الطفرات قد تساهم في الظاهرة ولا تفسرها بالكامل.

 

لبنان 24 

 
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