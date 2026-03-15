هل تناولتم ماء الخيار من قبل؟ إكتشفوا فوائده

الوكيل الإخباري- يعتبر ماء الخيار من المشروبات الطبيعية المنعشة، إذ يُقدّم فوائد صحية متعددة بينما يتمّ تحضيره ببساطة من خلال وضع شرائح الخيار الطازج ضمن الماء وتركها لفترة قصيرة لتمنحه نكهة خفيفة ومغذيات مفيدة.





وتشير دراسات غذائية إلى أن الخيار يحتوي على نسبة عالية جداً من الماء تصل إلى نحو 96%، ما يجعل ماء الخيار وسيلة فعّالة لتعزيز ترطيب الجسم ودعم وظائفه الحيوية مثل تنظيم الحرارة والهضم ونقل المغذيات داخل الجسم.





كذلك، يُزوّد هذا المشروب الجسم بجرعات من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والبوتاسيوم، وهي عناصر تساعد في حماية الخلايا من الأضرار التأكسدية وقد تساهم في دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم.





ومن بين فوائد ماء الخيار المحتملة أيضاً أنه منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله بديلاً صحياً للمشروبات السكرية ويساعد على التحكم بالوزن والشعور بالشبع عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.



وقد يؤثر شرب ماء الخيار إيجاباً على صحة البشرة، إذ يعمل على الترطيب الجيد فيما يُقلّل آثار الجفاف والتعب.



مع هذا، فإن تناول ماء الخيار بانتظام قد يساعد أيضاً في دعم الهضم والتخلص من السموم بشكل طبيعي، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.









