هل جفاف الفم يشير للإصابة بالسكري؟

الوكيل الإخباري- جفاف الفم عرض قد يحدث نتيجة الكثير من المشكلات الصحية، فقد يلاحظ بعض الأشخاص زيادة الشعور بجفاف الفم بعد تناول الحلويات، ما قد يزيد المخاوف من أن يكون مرض السكري هو السبب، فما حقيقة الأمر؟



لماذا يحدث جفاف بالفم بعد تناول الحلويات؟

يحدث جفاف في الفم بعد تناول السكريات بشكل طبيعي لدى كثير من الأشخاص، إذ تحتوي الحلويات على كمية كبيرة من السكريات، ما يزيد من تركيز المواد المذابة في اللعاب.



ويسعى الجسم للحفاظ على توازن السوائل، لذا يقوم بسحب الماء من الخلايا المحيطة، مثل الغدد اللعابية، لتجفيف تركيز السكر في الفم، وهو ما يسبب الشعور بجفاف الفم.



عوامل تزيد من الشعور بجفاف الفم بعد تناول الحلويات

هناك العديد من العوامل التي تزيد من فرص الشعور بجفاف الفم بعد تناول الحلويات، مثل:



- التهاب الفم، فإذا كان الشخص يعاني من التهاب بالفم نتيجة أي نوع من البكتيريا، قد تزداد لديه حدة الأعراض مع تناول السكريات، إذ أن السكريات الموجودة في الحلويات تعمل على تغذية البكتيريا الموجودة في الفم، مما قد يؤدي إلى زيادة الالتهاب وبالتالي الشعور بالجفاف.



- الجفاف العام، إذا كان الشخص يعاني من الجفاف بشكل عام، فإن تناول الحلويات قد يزيد الأمر سوءًا.



- تناول بعض الأدوية، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم ومضادات الاكتئاب، والتي تسبب جفاف الفم كأثر جانبي.



- الإصابة ببعض الحالات المرضية، مثل متلازمة سجوجرن ومرض السكري، والتي يمكن أن تزيد من الشعور بجفاف الفم، بعد تناول الحلويات.



العلاقة بين جفاف الفم بعد تناول الحلويات ومرض السكري

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