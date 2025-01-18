هل حان الوقت للتخلص من الأدوات البلاستيكية السوداء في منازلنا؟

وأكد الباحثون أن مثبطات اللهب الموجودة في البلاستيك الأسود يمكن أن تتراكم في الجسم بمرور الوقت، وتسبب مشاكل صحية مثل اضطرابات الغدد الصماء، السكري، والسرطان. وقد لوحظت مستويات عالية من هذه المواد في أدوات المطبخ والألعاب، ما يزيد من المخاوف من تأثيراتها السلبية.
وفي هذا السياق، يوصي الخبراء بتجنب استخدام الأدوات البلاستيكية السوداء، خاصة تلك التي تلامس الطعام أو تتعرض للحرارة، والتوجه إلى بدائل مثل الأدوات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو السيليكون. كما يشدد الخبراء على ضرورة تنظيف المنازل بانتظام للتخلص من الغبار الملوث.
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