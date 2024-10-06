هل شرب القهوة قبل التمارين الرياضية مضر بالصحة؟

هل شرب القهوة قبل التمرين آمن؟
على الرغم من أن القهوة مشروب صحي، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية لشربها قبل التمرين، حيث إنه أثناء ممارسة التمارين الرياضية، يقوم جسمك بإعادة توجيه الدم نحو مجموعات العضلات النشطة وبعيدًا عن الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، مما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في المعدة ومشاكل في الجهاز الهضمي، وبالتالي، قد يرغب بعض الأشخاص في ممارسة الرياضة على معدة فارغة.
لتجنب هذه الآثار الجانبية، حاول شرب القهوة قبل 45 إلى 60 دقيقة على الأقل من ممارسة الرياضة لإعطاء جسمك الوقت الكافي لامتصاصها.
اختر 1-2 جرعة إسبرسو، والتي تحتوي على حجم أقل ولكن تحتوي على كمية أكبر من الكافيين حيث تحتوي جرعتان (2 أونصة أو 60 مل) على حوالي 130 ملجم من الكافيين.
علاوة على ذلك، يعاني بعض الأشخاص من حساسية الكافيين، مما قد يؤدي إلى التوتر والقلق واضطراب المعدة وزيادة معدل ضربات القلب، لذلك إذا شعرت ببعض هذه التأثيرات ولكنك لا تزال ترغب في تناول القهوة، فحاول الحد من تناولك إلى 1-2 كوب.
كما قد قد يؤدي استهلاك الكافيين الزائد إلى صعوبات في النوم أو الأرق، مما قد يعيق أدائك الرياضي، ونظرًا لأن نصف عمر الكافيين يبلغ حوالي 5 ساعات، فمن الأفضل التوقف عن تناول الكافيين قبل 6 إلى 8 ساعات على الأقل من موعد النوم.
وتشير معظم الأبحاث إلى أنه يجب عليك شرب القهوة قبل حوالي 45 إلى 60 دقيقة من التمرين للسماح بامتصاص الكافيين في مجرى الدم والوصول إلى ذروة فعاليته.
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