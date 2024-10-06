هل شرب القهوة قبل التمارين الرياضية مضر بالصحة؟

الوكيل الإخباري- يقبل الكثير من الأشخاص على تناول القهوة، حيث تعتبر من بين المشروبات التي تحتوي على عناصر غذائية هامة للجسم، إلا أن بعض الأشخاص يتساءلون عن إمكانية تناولها بأمان قبل التمرين.



هل شرب القهوة قبل التمرين آمن؟

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