هل عصير قمر الدين يرفع الضغط؟

الوكيل الإخباري- يعتبر عصير قمر الدين من المشروبات الرمضانية المميزة التي يفضلها الكثيرون، وهو مشروب غني بالعناصر الغذائية المفيدة مثل البوتاسيوم، الذي له دور مهم في تنظيم ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية. كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين الهضم.

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بالنسبة لمرضى الضغط المرتفع، يعتبر عصير قمر الدين آمنًا بشكل عام بفضل محتواه من البوتاسيوم، الذي يساعد في ضبط ضغط الدم وتقوية عضلة القلب. ومع ذلك، يُنصح مرضى الضغط المرتفع الذين يعانون من داء السكري بالحذر من تناوله بكميات كبيرة، لأنه يحتوي على مستويات عالية من السكريات التي قد تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم.



من النصائح المهمة لمرضى الضغط المرتفع في رمضان، هي تجنب الأطعمة المملحة واللحوم الحمراء، مع الحرص على شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام. كما يُفضل تناول الكركديه البارد، الذي يعد خيارًا مناسبًا لضبط ضغط الدم بشكل طبيعي.