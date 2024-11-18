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هل فيتامين سي يعالج نزلات البرد؟

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 18-11-2024 10:04 م

الوكيل الإخباري-   بحثت دراسة أجريت في جامعة هلسنكي في دولة فنلندا، في تأثير تناول جرعات من فيتامين سي على مدة المعاناة من العدوى الفيروسية كنزلات البرد.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أوضحت الدراسة أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين سي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تقليل مدة معاناة الشخص المصاب من العدوى الفيروسية، مثل نزلات البرد.

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 ومن المعروف أن فيتامين سي يعتبر من ضمن أبرز الفيتامينات التي يعود تناولها على الشخص بالعديد من الفوائد الصحية، مثل مكافحة الالتهابات في الجسم، ومحاربة الجذور الحرة، فضلًا عن أنها من ضمن أهم مصادر مضادات الأكسدة، إلى جانب دورها في تعزيز المناعة.

وتوصلت الدراسة التي أجريت في جامعة هلسنكي، إلى أن أولئك الأشخاص الذين تناولوا ما يترواح بين 6 إلى 8 جرامات من فيتامين سي كل يوم خلال فترة معاناتهم من نزلات البرد قلة مدة المرض لديهم.

 
gnews

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