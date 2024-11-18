هل فيتامين سي يعالج نزلات البرد؟

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أوضحت الدراسة أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين سي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تقليل مدة معاناة الشخص المصاب من العدوى الفيروسية، مثل نزلات البرد.
وتوصلت الدراسة التي أجريت في جامعة هلسنكي، إلى أن أولئك الأشخاص الذين تناولوا ما يترواح بين 6 إلى 8 جرامات من فيتامين سي كل يوم خلال فترة معاناتهم من نزلات البرد قلة مدة المرض لديهم.
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