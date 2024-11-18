هل فيتامين سي يعالج نزلات البرد؟

الوكيل الإخباري- بحثت دراسة أجريت في جامعة هلسنكي في دولة فنلندا، في تأثير تناول جرعات من فيتامين سي على مدة المعاناة من العدوى الفيروسية كنزلات البرد.



ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أوضحت الدراسة أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين سي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تقليل مدة معاناة الشخص المصاب من العدوى الفيروسية، مثل نزلات البرد.

اضافة اعلان