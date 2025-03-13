هل قمر الدين يرفع السكر؟

الوكيل الإخباري- يعتاد الكثير من الصائمين على تناول قمر الدين كأحد الحلويات التقليدية في رمضان، سواء في صورة مشروب أو مهلبية، بجانب الكنافة والقطايف. ولكن، هل يعتبر قمر الدين مضرًا لمرضى السكري أو يرفع نسبة السكر في الدم؟

اضافة اعلان



في هذا السياق، أكدت استشاري التغذية العلاجية، الدكتورة هالة عسكر، أن قمر الدين لا يتسبب في رفع مستوى السكر في الدم إذا تم تناوله بدون إضافة سكر أبيض. وأوضحت أنه في حال إضافة السكر الأبيض إلى قمر الدين، فإنه يتسبب في زيادة معدلات السكر في الدم، مما يضر بمرضى السكري.



ووصت الدكتورة هالة عسكر بتحضير قمر الدين في المنزل باستخدام المشمش الطازج المعلوم المصدر، مع تجنب إضافة السكر الأبيض. كما يمكن تحليته باستخدام السكر الدايت أو العسل، أو تناوله بدون تحلية تمامًا.



كما نبهت إلى ضرورة عدم الإفراط في تناول قمر الدين لأنه قد يسبب ارتفاعًا في نسب السكر في الدم، زيادة الوزن، ومشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والانتفاخ، بالإضافة إلى زيادة خطر تسوس الأسنان.



أما بالنسبة للبدائل الصحية، نصحت الدكتورة هالة بتناول عصير الفراولة كخيار جيد على الإفطار، لأنه لا يسبب ارتفاعًا في مستوى السكر في الدم سواء عند كسر الصيام أو بين الإفطار والسحور.



وأخيرًا، شددت على أهمية تناول كميات كافية من الماء (على الأقل 3 لترات في اليوم) خلال فترة الإفطار وحتى السحور، بالإضافة إلى ممارسة رياضة المشي بعد الإفطار لتحسين الهضم والحفاظ على الوزن المثالي.