 
السبت 2024-10-12 12:05 م
 

هل كبدة الدجاج ترفع الكوليسترول؟

كبدة الدجاج
كبدة الدجاج
السبت، 12-10-2024 08:21 ص

الوكيل الإخباري-   يعاني مرضى الكوليسترول الضار المرتفع من فقدان القدرة على تناول الكثير من الأطعمة، لأنها تزيد من سوء حالتهم الصحية، لذا، يجب عليهم تناول الأطعمة التي لا تحتوي على دهون أو كوليسترول حفاظًا على صحتهم.

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تأثير كبدة الدجاج على مستوى الكوليسترول في الدم


في هذا الصدد، قالت أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة مروة إبراهيم، إن كبدة الدجاج غير آمنة على صحة مرضى الكوليسترول الضار LDL، لأنها تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، مثل الكبدة البقري.

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن الكبدة البقري من أكثر الأطعمة الممنوعة على مرضى الكوليسترول الضار، لأنها غنية بالدهون، وكذا صعبة الهضم.


وقالت إبراهيم، إن الدجاج بشكل عام يحتوي على نسب قليلة من الدهون المشبعة، على عكس باقي أنواع اللحوم الآخرى، وخصوصًا إذا تم تناوله مسلوقًا أو مشوي.

وأكدت أخصائية التغذية العلاجية، أن الجزء الأقل احتواءً على الدهون في الدجاجة، هي الصدر، ويليها الأجنحة ثم الفخذ والساق.

نصائح لمرضى الكوليسترول


شددت على مرضى الكوليسترول الضار، ألا يتناولوا الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية المرتفعة، والحلويات والسكريات، والأطعمة المقلية، واللحوم البيضاء، والدهون بمختلف أنواعها، والألبان الغنية بالدهون، وخصوصًا الجبن نباتي الدهن.

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