هل كبدة الدجاج ترفع الكوليسترول؟

في هذا الصدد، قالت أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة مروة إبراهيم، إن كبدة الدجاج غير آمنة على صحة مرضى الكوليسترول الضار LDL، لأنها تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، مثل الكبدة البقري.
وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن الكبدة البقري من أكثر الأطعمة الممنوعة على مرضى الكوليسترول الضار، لأنها غنية بالدهون، وكذا صعبة الهضم.
وقالت إبراهيم، إن الدجاج بشكل عام يحتوي على نسب قليلة من الدهون المشبعة، على عكس باقي أنواع اللحوم الآخرى، وخصوصًا إذا تم تناوله مسلوقًا أو مشوي.
وأكدت أخصائية التغذية العلاجية، أن الجزء الأقل احتواءً على الدهون في الدجاجة، هي الصدر، ويليها الأجنحة ثم الفخذ والساق.
نصائح لمرضى الكوليسترول
شددت على مرضى الكوليسترول الضار، ألا يتناولوا الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية المرتفعة، والحلويات والسكريات، والأطعمة المقلية، واللحوم البيضاء، والدهون بمختلف أنواعها، والألبان الغنية بالدهون، وخصوصًا الجبن نباتي الدهن.
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