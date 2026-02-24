هل من علاقة بين الشيب والتوتر النفسي.. العلم يكشف

تبدو فكرة أن الصدمة النفسية الشديدة يمكن أن تحول الشعر إلى اللون الأبيض بين ليلة، وضحاها متأصلة بعمق في المخيلة الجماعية، لكن ماذا تقول أحدث الدراسات عن العلاقة بين التوتر النفسي والشيب؟
الإجابة عن هذا السؤال ليست واضحة بعد لأن العلاقة بين التوتر وظهور الشعر الأبيض ليست مثبتة علمياً لدى البشر، أما الشيب المفاجئ الذي يظهر بعد صدمة نفسية، فقد يكون في الواقع مجرد وهم بصري لأن الشعر يتساقط بشكل فجائي بعد التوتر مما يجعل الشعر الأبيض أكثر وضوحاً.
تعرف هذه الظاهرة علمياً تحت اسم "تساقط الشعر الكربي". وهو تساقط مؤقت للشعر ينتج عن التوتر الشديد، وقد أظهرت الأبحاث أن نوبات التوتر كتلك التي يمر بها الطلاب خلال فترات الامتحانات، قد يؤدي إلى تساقط مؤقت للشعر.
لا وجود لدليل قاطع على وجود صلة مباشرة بين التوتر النفسي والشيب لدى البشر حتى الآن، لكن العلم يسلط الضوء على آليات بيولوجية أخرى في هذا المجال. فقد أظهرت عدة دراسات وجود صلة بين تراكم الإجهاد التأكسدي في الخلايا الميلانينية ونقصها، مما يؤدي إلى شيب الشعر.
يتفاقم هذا الإجهاد التأكسدي نتيجة عوامل بيئية أو نمط الحياة، وقد يلعب نقص التغذية أو أي شيء آخر يسبب الإجهاد التأكسدي، مثل التلوث أو التدخين، دوراً في تسريع شيب الشعر.
