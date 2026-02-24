هل من علاقة بين الشيب والتوتر النفسي.. العلم يكشف

الوكيل الإخباري- هل يمكن للصدمات النفسية أو التوتر أن يتسبب حقاً في تحول الشعر إلى اللون الأبيض؟ بين المفاهيم الخاطئة والتطورات العلمية الحديثة، هذا ما يقوله العلم حول الموضوع.



تبدو فكرة أن الصدمة النفسية الشديدة يمكن أن تحول الشعر إلى اللون الأبيض بين ليلة، وضحاها متأصلة بعمق في المخيلة الجماعية، لكن ماذا تقول أحدث الدراسات عن العلاقة بين التوتر النفسي والشيب؟



الإجابة عن هذا السؤال ليست واضحة بعد لأن العلاقة بين التوتر وظهور الشعر الأبيض ليست مثبتة علمياً لدى البشر، أما الشيب المفاجئ الذي يظهر بعد صدمة نفسية، فقد يكون في الواقع مجرد وهم بصري لأن الشعر يتساقط بشكل فجائي بعد التوتر مما يجعل الشعر الأبيض أكثر وضوحاً.



تعرف هذه الظاهرة علمياً تحت اسم "تساقط الشعر الكربي". وهو تساقط مؤقت للشعر ينتج عن التوتر الشديد، وقد أظهرت الأبحاث أن نوبات التوتر كتلك التي يمر بها الطلاب خلال فترات الامتحانات، قد يؤدي إلى تساقط مؤقت للشعر.

