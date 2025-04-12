هل هناك ضررا عند تناول الحلويات ليلا؟.. طبيب يجيب

⚠️ مخاطر الأكل ليلاً، خاصة الحلويات:
عسر الهضم: بسبب خمول الجهاز الهضمي أثناء النوم.
الأرق وانتفاخ القولون: نتيجة بقاء الطعام في المعدة لفترة أطول.
ارتجاع المريء وزيادة نبضات القلب.
زيادة الوزن: نتيجة تخزين السعرات كدهون.
✅ ماذا نأكل إذا شعرنا بالجوع ليلًا؟
ينصح بتناول:
الخضروات والفواكه: غنية بالألياف والسوائل وسهلة الهضم.
وجبات خفيفة غير دسمة: لتجنب الضغط على المعدة.
كما شدد على أن من يعملون ليلاً يمكنهم تناول وجبات طبيعية طالما أن أجسامهم في حالة نشاط وليس راحة أو نوم.
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