السبت 2025-04-12 10:40 ص
 

هل هناك ضررا عند تناول الحلويات ليلا؟.. طبيب يجيب

الا
تعبيرية
 
السبت، 12-04-2025 08:25 ص

الوكيل الإخباري- يتساءل الكثيرون عن تأثير تناول الطعام في ساعات الليل، خاصة الحلويات، وهل لها أضرار صحية؟ في هذا السياق، يوضح د. بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن توقيت تناول الطعام يلعب دورًا مهمًا في صحة الجهاز الهضمي وأيض الجسم.

⚠️ مخاطر الأكل ليلاً، خاصة الحلويات:
عسر الهضم: بسبب خمول الجهاز الهضمي أثناء النوم.
الأرق وانتفاخ القولون: نتيجة بقاء الطعام في المعدة لفترة أطول.
ارتجاع المريء وزيادة نبضات القلب.
زيادة الوزن: نتيجة تخزين السعرات كدهون.

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ارتفاع السكر في الدم: تناول السكريات ليلًا يرفع الأنسولين، ما قد يؤدي للإصابة بمقاومة الإنسولين أو السكري.

✅ ماذا نأكل إذا شعرنا بالجوع ليلًا؟
ينصح بتناول:
الخضروات والفواكه: غنية بالألياف والسوائل وسهلة الهضم.
وجبات خفيفة غير دسمة: لتجنب الضغط على المعدة.
كما شدد على أن من يعملون ليلاً يمكنهم تناول وجبات طبيعية طالما أن أجسامهم في حالة نشاط وليس راحة أو نوم.

 

الكونسلتو 

 
gnews

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