هل يساعد الخرشوف في علاج الأنيميا؟.. أخصائية تغذية تجيب

الوكيل الإخباري- قالت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، إن الخرشوف لا يُعد علاجًا مباشرًا لأنيميا نقص الحديد، لكنه يساهم بشكل غير مباشر في دعم صحة الدم.

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وأوضحت أن الخرشوف يحتوي على حديد نباتي يُساعد في تكوين الهيموجلوبين، إلى جانب غناه بفيتامين C والألياف، ما يعزز امتصاص الحديد من الطعام. كما يدعم صحة الكبد ونضج خلايا الدم.



وأشارت إلى أن امتصاص الحديد من المصادر النباتية أقل فاعلية من الحديد الحيواني الموجود في اللحوم، لذا يُوصى غالبًا باستخدام مكملات الحديد لعلاج الأنيميا، تحت إشراف طبي.



وأضافت أن الخرشوف منخفض السعرات (حوالي 50 سعرة لكل 100 جرام من القلب)، وغني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع، كما يساعد على تحسين الهضم، ويعمل كمدر طبيعي للبول، ما يُسهم في تقليل احتباس السوائل بالجسم.