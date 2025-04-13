هل يساعد الخرشوف في علاج الأنيميا؟.. أخصائية تغذية تجيب

وأوضحت أن الخرشوف يحتوي على حديد نباتي يُساعد في تكوين الهيموجلوبين، إلى جانب غناه بفيتامين C والألياف، ما يعزز امتصاص الحديد من الطعام. كما يدعم صحة الكبد ونضج خلايا الدم.
وأشارت إلى أن امتصاص الحديد من المصادر النباتية أقل فاعلية من الحديد الحيواني الموجود في اللحوم، لذا يُوصى غالبًا باستخدام مكملات الحديد لعلاج الأنيميا، تحت إشراف طبي.
وأضافت أن الخرشوف منخفض السعرات (حوالي 50 سعرة لكل 100 جرام من القلب)، وغني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع، كما يساعد على تحسين الهضم، ويعمل كمدر طبيعي للبول، ما يُسهم في تقليل احتباس السوائل بالجسم.
-
أخبار متعلقة
-
هذا ما يفعله "رفع الأثقال".. أمرٌ مهم جداً
-
كيف يؤثر نقص فيتامين د على صحة مفصل الركبة؟
-
فوائد تناول مشروب الزنجبيل في الصيف
-
اكتئاب الربيع.. تعرف على أسبابه وكيف تتجنبه
-
هل هناك ضررا عند تناول الحلويات ليلا؟.. طبيب يجيب
-
ماذا تأكل عند الإصابة بالتهاب المسالك البولية؟
-
تكييف الهواء وصحتك.. حقائق قد تفاجئك
-
الشاي ليس للأطفال.. تعرف على مخاطره الخفية