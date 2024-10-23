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هل يساعد شرب الليمون في التخلص من نزلات البرد؟

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 10:34 م

الوكيل الإخباري-   يُنصح مرضى نزلات البرد غالبا بشرب الليمون الساخن، لكن هل يمكن أن يساعد هذا المشروب حقا؟

ينقل موقع "هايل براكسيس" الألماني المهتم بالصحة، عن المركز الألماني الاتحادي للتغذية، أنه يوصى غالبا بالليمون الساخن كمشروب منزلي لنزلات البرد، ولكن لماذا هذا الشراب صحي جدا؟

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 الليمون الساخن هو عصير ليمون في كوب ماء ساخن محلى بقليل من العسل. يوفر المشروب فيتامين "سي" ومواد مضادة للالتهابات والجراثيم، ولكن التأثير الإيجابي لفيتامين "سي" أقل فائدة في حالة الإصابة بنزلة برد، بل له تأثير وقائي أكثر من خلال دعم جهاز المناعة، وذلك وفقا لتقرير في الدويتشه فيله.

ومع ذلك، فإن  الفيتامين سي شديد الحساسية للحرارة، لذلك يجب تعبئة عصير الليمون بالماء البارد حتى يتم الاحتفاظ بمزيد من فيتامين سي، ثم يسخن المشروب إلى درجة حرارة الشرب، أي يكون ماء فاترا وليس ساخنا. ويجب أيضًا عدم تسخين العسل لأكثر من 40 درجة مئوية، حتى يحتفظ بمكوناته.

مع ذلك، يجب أن نؤكد أن شرب الليمون الساخن ليس علاجا لنزلة البرد، ولا للإنفلونزا ولا لأي مرض آخر مثل كورونا، بل هو مشروب مرطب يزود الجسم بالسوائل التي يكون قد فقدها خاصة مع الحمى.

 
gnews

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