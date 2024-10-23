هل يساعد شرب الليمون في التخلص من نزلات البرد؟

الوكيل الإخباري- يُنصح مرضى نزلات البرد غالبا بشرب الليمون الساخن، لكن هل يمكن أن يساعد هذا المشروب حقا؟



ينقل موقع "هايل براكسيس" الألماني المهتم بالصحة، عن المركز الألماني الاتحادي للتغذية، أنه يوصى غالبا بالليمون الساخن كمشروب منزلي لنزلات البرد، ولكن لماذا هذا الشراب صحي جدا؟

اضافة اعلان