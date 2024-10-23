هل يساعد شرب الليمون في التخلص من نزلات البرد؟

ينقل موقع "هايل براكسيس" الألماني المهتم بالصحة، عن المركز الألماني الاتحادي للتغذية، أنه يوصى غالبا بالليمون الساخن كمشروب منزلي لنزلات البرد، ولكن لماذا هذا الشراب صحي جدا؟
ومع ذلك، فإن الفيتامين سي شديد الحساسية للحرارة، لذلك يجب تعبئة عصير الليمون بالماء البارد حتى يتم الاحتفاظ بمزيد من فيتامين سي، ثم يسخن المشروب إلى درجة حرارة الشرب، أي يكون ماء فاترا وليس ساخنا. ويجب أيضًا عدم تسخين العسل لأكثر من 40 درجة مئوية، حتى يحتفظ بمكوناته.
مع ذلك، يجب أن نؤكد أن شرب الليمون الساخن ليس علاجا لنزلة البرد، ولا للإنفلونزا ولا لأي مرض آخر مثل كورونا، بل هو مشروب مرطب يزود الجسم بالسوائل التي يكون قد فقدها خاصة مع الحمى.
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