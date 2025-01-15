هل يسبب العطس توقف القلب؟ إليك ما تحتاج معرفته!

توضح جامعة أركنساس للعلوم الطبية أن العطس لا يؤثر سلبًا على الإشارات الكهربائية المسئولة عن تنظيم ضربات القلب. وعند العطس، قد ينخفض معدل ضربات القلب لفترة قصيرة نتيجة لتغير تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب. كما يساهم الضغط الذي يحدث في منطقة الصدر أثناء العطس في انخفاض ضربات القلب مؤقتًا.
على الرغم من هذه التغيرات، إلا أن القلب سريعًا ما يستعيد توازنه ويعود إلى عمله الطبيعي. لذا، لا داعي للقلق بشأن تأثير العطس على القلب بشكل عام.
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