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هل يسبب العطس توقف القلب؟ إليك ما تحتاج معرفته!

غفا
تعبيرية
الأربعاء، 15-01-2025 12:09 م

الوكيل الإخباري-   يُعد هذا السؤال من الأسئلة الشائعة التي يتم طرحها بشكل متكرر، وقد أثار جدلاً كبيرًا حول تأثير العطس على عضلة القلب. وفقًا للخبراء، ومنهم موقع "Medical News Today"، لا يتوقف القلب عن العمل عند العطس، ولكن يحدث بعض التغيرات المؤقتة في معدل ضرباته.

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توضح جامعة أركنساس للعلوم الطبية أن العطس لا يؤثر سلبًا على الإشارات الكهربائية المسئولة عن تنظيم ضربات القلب. وعند العطس، قد ينخفض معدل ضربات القلب لفترة قصيرة نتيجة لتغير تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب. كما يساهم الضغط الذي يحدث في منطقة الصدر أثناء العطس في انخفاض ضربات القلب مؤقتًا.


على الرغم من هذه التغيرات، إلا أن القلب سريعًا ما يستعيد توازنه ويعود إلى عمله الطبيعي. لذا، لا داعي للقلق بشأن تأثير العطس على القلب بشكل عام.

 

الكونسلتو 

 
gnews

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