هل يعتبر الكافيين صديق وفي للبشرة أم عدو خفي؟

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-04-2026 10:19 ص

الوكيل الإخباري-   لم تعد القهوة مجرد طقس صباحي أو وسيلة لتعزيز النشاط، بل أصبحت محور اهتمام علمي متزايد بسبب تأثيرها المحتمل على صحة البشرة. ويُعد الكافيين، المكوّن الأساسي فيها، مادة طبيعية موجودة في أكثر من 60 نوعًا من النباتات، كما يُضاف إلى بعض المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وحتى الأدوية.

اضافة اعلان


وتشير أبحاث حديثة إلى وجود علاقة معقّدة بين استهلاك الكافيين وصحة الجلد، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان فنجان القهوة مفيدًا للبشرة أم قد ينعكس سلبًا عليها.


الكولاجين بين الدعم والتأثير العكسي


يلعب الكولاجين دورًا أساسيًا في الحفاظ على مرونة البشرة وشبابها. وتُظهر بعض الدراسات أن مستخلصات القهوة قد تساهم في دعم مرونة الجلد وتحسين مظهره، في حين تشير أبحاث أخرى إلى أن الكافيين قد يثبط إنتاج الكولاجين في ظروف معينة، ما يجعل تأثيره غير محسوم ويعتمد على الكمية وطريقة الاستخدام.


الترطيب والجفاف
لا يبدو أن الاستهلاك المعتدل للكافيين يضر بالبشرة، بل قد يساعد في تحسين مرونتها بفضل مضادات الأكسدة. لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى جفاف البشرة، ما يجعلها تبدو أقل امتلاءً وأكثر عرضة لظهور الخطوط الدقيقة.


خصائص مضادة للالتهاب
يمتلك الكافيين تأثيرات مضادة للالتهاب، إذ يساعد في تقليل الاحمرار والانتفاخ، ويُستخدم موضعيًا في مستحضرات العناية بالبشرة للتخفيف من الهالات تحت العينين. كما يساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي، أحد أبرز أسباب تدهور صحة الجلد.


الكافيين والشيخوخة البيولوجية
تشير الدراسات إلى أن الكافيين قد يدعم آليات إصلاح الحمض النووي داخل الخلايا، ما يساعد في الحد من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، ويبطئ مظاهر الشيخوخة. كما يلعب دورًا في حماية الخلايا من الجذور الحرة وتقليل تلفها.


هل يزيد الكافيين التجاعيد؟
الكافيين بحد ذاته لا يسبب التجاعيد، لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى الجفاف، ما يجعل التجاعيد أكثر وضوحًا. لذلك، تبقى الكمية ونمط الاستهلاك العامل الحاسم.


أما القهوة منزوعة الكافيين، فهي توفر مضادات أكسدة مفيدة، لكنها تمنح تأثيرًا أقل مقارنة بالقهوة العادية، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يرغب في تقليل استهلاك الكافيين دون فقدان الفوائد بالكامل.

 
 


gnews

الأكثر مشاهدة

 