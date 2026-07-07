هل يمتلك بعض المصابين بالتوحد قدرات غير عادية؟

10:00 ص

الوكيل الإخباري- عاد الجدل العلمي حول ادعاءات امتلاك بعض المصابين بالتوحد قدرات استثنائية مثل التخاطر أو قراءة الأفكار، بعد انتشار قصص لعائلات تؤكد قدرة أبنائها غير الناطقين على التعبير بطرق تواصل غير تقليدية. اضافة اعلان





وتناولت تقارير حديثة طريقة التهجئة المدعومة، التي يستخدم فيها بعض المصابين بالتوحد لوحات الحروف للتواصل، وسط انقسام بين من يرونها وسيلة مهمة للتعبير، ومن يشككون في ثبوت فعاليتها علمياً.



ويؤكد الباحثون عدم وجود أدلة علمية موثوقة تثبت قدرات خارقة أو تخاطراً لدى المصابين بالتوحد، مع الإشارة إلى أن بعضهم يمتلك بالفعل مهارات استثنائية مثل الذاكرة القوية أو القدرات الحسابية والفنية، وهي ظواهر تُعرف بـمتلازمة الموهوب.



ويشدد العلماء على ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لفهم قدرات المصابين بالتوحد بعيداً عن الادعاءات غير المثبتة.





