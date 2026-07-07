الثلاثاء 2026-07-07 12:21 م

هل يمكن أن يصبح الماء خطراً؟.. تحذير طبي من الإفراط في الشرب

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 09:19 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر أطباء وخبراء من أن الإفراط في شرب الماء قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تُعرف بـ"التسمم المائي" أو نقص صوديوم الدم، نتيجة انخفاض مستوى الصوديوم في الجسم بسبب زيادة السوائل.اضافة اعلان


وأوضح الخبراء أن هذه الحالة تحدث عندما تتجاوز كمية الماء قدرة الكلى على التخلص منه، ما قد يؤدي إلى تورم الخلايا، بما فيها خلايا الدماغ، والتسبب بمضاعفات خطيرة.

وتزداد احتمالية الإصابة لدى رياضيي التحمل، ومرضى الكلى والقلب والكبد، وبعض مستخدمي الأدوية. ونصح الأطباء بشرب الماء وفق حاجة الجسم والاعتماد على الشعور بالعطش لتجنب الإفراط.
 
 


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