الأحد 2026-05-24 10:57 ص

هل يمكن التعرف على ارتفاع الكوليسترول في الدم؟

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 24-05-2026 09:42 ص
الوكيل الإخباري-   تشير الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية، إلى أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يُعد من الحالات “الصامتة” التي قد لا تُكتشف إلا بعد حدوث أضرار في جدار الأوعية الدموية وتحفيز نقص التروية.اضافة اعلان


وبحسب الخبيرة، فإن النظام الغذائي يؤثر بشكل مباشر على المخاطر الأيضية، إذ تحفّز بعض العادات الغذائية إطلاق مركبات ضارة في الجسم، ما يساهم في اختلال التوازن الأيضي.

وقالت: “لا تظهر أعراض ارتفاع الكوليسترول عادة إلا بعد حدوث ضرر في الأوعية الدموية ونقص التروية، وعندها قد يعاني الشخص من ضيق في التنفس، والتعب، وصعوبة التركيز”.

وأكدت أن تطور فرط كوليسترول الدم عملية معقدة ومتعددة العوامل، تلعب فيها الاستعدادات الوراثية، ووظائف الكبد والأمعاء، وجودة النوم، دورًا مهمًا.

وأضافت أن الحرمان المزمن من النوم قد يؤدي إلى اضطراب مستويات الكورتيزول، ما ينعكس سلبًا على مختلف أجهزة الجسم على المدى الطويل، كما قد يترافق اختلال النواقل العصبية مع الاكتئاب والتهيج غير المبرر.

وأوضحت أن التوتر النفسي المزمن قد يرفع مستويات الغلوكوز والكوليسترول في الجسم، في إطار استجابة دفاعية تهدف إلى إصلاح الخلايا، مشيرة إلى أن التدخين والعوامل البيئية قد يزيدان من تفاقم تلف الأوعية الدموية.

وشددت الخبيرة على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي، إلى جانب مراقبة استقرار لويحات تصلب الشرايين، نظرًا لأن أعراض أمراض القلب ونقص التروية قد تكون خفية، فيما يشكل انفصال اللويحات الخطر الأكبر على الحياة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فن ومشاهير فنان شهير في الرعاية المركزة.. وزوجته تطلب الدعاء - صورة

"يا أنا يا هو".. فنان شهير رفض وجود محمد عساف في "ذا فويس كيدز"

فن ومشاهير "يا أنا يا هو".. فنان شهير رفض وجود محمد عساف في "ذا فويس كيدز"

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

ز

اقتصاد محلي عاجل انخفاض جديد على الذهب محليا.. كم بلغ سعر الغرام قبل العيد؟

وزير الشباب: العقبة مركز مهم لاستضافة الفعاليات الرياضية على مستوى المملكة

أخبار محلية وزير الشباب: العقبة مركز مهم لاستضافة الفعاليات الرياضية على مستوى المملكة

ن

عربي ودولي قائد الحرس الثوري الإيراني: أي اعتداء جديد على إيران سيُواجه برد مدمر

تعبيرية

طب وصحة سحب مكمل غذائي شائع من الأسواق الأمريكية للاشتباه بتلوثه بأجسام غريبة

مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم مهاجمة حلفاء واشنطن

عربي ودولي مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم مهاجمة حلفاء واشنطن



 
 






الأكثر مشاهدة

 