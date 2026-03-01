هل يمكن لزبدة الفول السوداني تحسين قوة العضلات بعد سن الـ65؟

الوكيل الإخباري- مع تقدمنا في العمر، تفقد عضلاتنا قوتها وكتلتها بشكل طبيعي. وهذا التراجع يبدأ بعد سن الخمسين ويتسارع بعد الـ65، ما يزيد من خطر السقوط والكسور وفقدان القدرة على الاعتماد على النفس.

لكن دراسة علمية جديدة تقدم حلا بسيطا قد يبطئ هذا التراجع، وهو زبدة الفول السوداني.

وعلى مدار الحياة، تنخفض كتلة العضلات بنسبة تتراوح بين 20 و30%، وتنخفض قوتها بنسبة تتراوح بين 40 و50%. وهذا التراجع لا يؤثر فقط على المظهر الجسدي، بل له عواقب صحية خطيرة، فهو يزيد من احتمالات السقوط والكسور، وقد يؤدي إلى فقدان الاستقلالية وزيادة دخول المستشفى، كما يرتبط بانخفاض جودة الحياة بشكل عام.



ولهذا السبب، يبحث العلماء باستمرار عن طرق بسيطة وفعالة لإبطاء هذه العملية، خاصة مع تقدم السكان في العمر حول العالم.



ما علاقة زبدة الفول السوداني بهذا؟

يعرف النظام الغذائي المتوسطي بفوائده الصحية العديدة، حيث يرتبط بتحسن الوظائف البدنية لدى كبار السن. ومن مكونات هذا النظام المكسرات التي تحتوي على بروتينات وفيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة وألياف. ويعتقد أن تناول المكسرات بانتظام يساعد على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان رئيسيان في تدهور العضلات مع التقدم في العمر.