هل يمنحك الكوب النحاسي فوائد صحية؟ الخبراء يوضحون الحقيقة

10:44 ص

الوكيل الإخباري- انتشر مؤخرًا شرب الماء من الأكواب النحاسية ضمن صيحات الصحة الحديثة، حيث يعتقد البعض أن ترك الماء فيها طوال الليل يعزز الهضم والمناعة ويقلل الالتهابات. اضافة اعلان





ويؤكد خبراء التغذية أن النحاس معدن مهم لوظائف الجسم، كما يمتلك خصائص مضادة للميكروبات قد تساعد في تقليل بعض أنواع البكتيريا عند تخزين المياه في أوانٍ نحاسية، لكن معظم الفوائد الصحية المتداولة لا تستند إلى أدلة علمية كافية.



وحذر المختصون من الإفراط في استخدام الأكواب النحاسية، إذ قد يؤدي تسرب كميات زائدة من النحاس إلى مشكلات هضمية، كما نصحوا بتجنب وضع المشروبات الحمضية فيها، مثل الليمون والعصائر.









