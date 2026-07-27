وجبة سريعة.. وعواقب خطيرة على الأطفال - فيديو

الوكيل الإخباري- حذّرت طبيبة مصرية من مخاطر تناول الأطفال للنودلز الجاهزة، بعدما تعرض طفلاها لأعراض تسمم غذائي حادة استدعت نقلهما إلى المستشفى.



وأوضحت، عبر منشور على حسابها في "فيسبوك"، أن نجلها لا يزال يتلقى العلاج بالسوائل الوريدية منذ أكثر من 24 ساعة بسبب الجفاف الشديد والقيء المتواصل، فيما وصفت حالة طفلها الأصغر بالحرجة، بينما تحسنت حالة ابنتها بعد تعرضها للأعراض نفسها.



ودعت الطبيبة أولياء الأمور إلى توخي الحذر وزيادة الوعي بالمخاطر الصحية المحتملة لبعض الأطعمة الجاهزة، والحرص على اتباع إجراءات الوقاية لحماية الأطفال.

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