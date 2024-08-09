وداعا لانتفاخ البطن- هذا الشاي يقضي عليه نهائياً

الوكيل الإخباري- إذا كنت تعاني من انتفاخ البطن وترغب في علاجه سريعًا دون الحاجة للأدوية، هناك مشروب قد يساعدك على ذلك، لأنه فعال في طرد الغازات من الأمعاء.



والمشروب المقصود هنا هو الشاي الأخضر، الذي لا يساهم في إنقاص الوزن فقط، بل يقدم للجسم فوائد أخرى، من بينها علاج انتفاخ البطن، وفقًا لموقع "EatingWell".



ويساعد الشاي الأخضر على علاج انتفاخ البطن الناتج عن العوامل التالية:



1- اضطراب بكتيريا الأمعاء

في دراسة منشورة في مجلة "Molecules" عام 2023، وجد الباحثون أن الشاي الأخضر يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز صحة الأمعاء، لاحتوائه على مضادات أكسدة تعالج انتفاخ البطن عن طريق دعم توازن الميكروبيوم المعوي، مثل البوليفينول.



2- علاجات السرطان

يُعتقد أن الشاي الأخضر يعمل على تقليل انتفاخ البطن الناجم عن علاجات السرطان، ولكن لا يزال الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث للتأكد من صحة هذه الفائدة. كشفت مراجعة منشورة في مجلة "Molecules" عام 2021 أن مركبات الشاي الأخضر توفر حماية كبيرة ضد الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، بفضل قدرتها على تثبيط نمو الخلايا السرطانية في الأمعاء الغليظة.



3- عسر الطمث

يساهم الشاي الأخضر في علاج تورم الجسم عند النساء، بما في ذلك انتفاخ البطن، المرتبط بعسر الطمث، لأنه فعال في طرد السوائل الزائدة عبر البول. علاوة على ذلك، قد يغني الشاي الأخضر النساء عن تناول المسكنات أثناء الدورة الشهرية، لأنه يساعد على تخفيف تقلصات البطن والرحم بصورة طبيعية، لأن مركب EGCG المتوفر به يمنع إطلاق البروستاجلاندين، وهي مركبات ينتجها الجسم استجابة للألم.

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