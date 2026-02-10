وداعاً للضغط المرتفع.. 6 خطوات قد تغنيك عن زيارة الطبيب

تتصدر النصائح ضرورة تقليل استهلاك الصوديوم (الملح) الذي يعد المتهم الأول في احتباس السوائل ورفع الضغط، مقابل تعزيز مستويات البوتاسيوم من خلال الخضروات الورقية والفواكه. كما يشدد الأطباء في إرشاداتهم على أهمية النشاط البدني المنتظم، حيث تكفي 30 دقيقة من المشي السريع يومياً لتقوية عضلة القلب وتقليل ضغط الدم الانقباضي.
ولم تغفل الإرشادات الجديدة الجانب النفسي والفسيولوجي؛ إذ يُنصح بضبط ساعات النوم (ما بين 7 إلى 9 ساعات) كعامل أساسي في تنظيم الهرمونات المسؤولة عن ضغط الدم.
كما تمت إضافة تقنيات إدارة التوتر والتنفس العميق، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على وزن صحي والابتعاد عن العادات الضارة مثل التدخين، لخلق درع وقائي شامل يحمي الشرايين من التصلب والإجهاد المستمر.
