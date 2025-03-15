ودّع الإمساك في رمضان! نصائح بسيطة لراحة أمعائك

1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف
مثل الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، والبقوليات، لأنها تحسن حركة الأمعاء وتُسهّل الهضم.
2- اشرب الماء بانتظام
حافظ على ترطيب جسمك بشرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور، فهذا ضروري لانتظام حركة الأمعاء.
3- مارس الرياضة بعد الإفطار
التمارين الرياضية تعزز نشاط الأمعاء، لذا خصّص وقتًا للمشي أو التمارين الخفيفة بعد الإفطار.
4- استخدم الملينات الطبيعية
تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على الريق لتليين البراز.
باتباع هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بصيام صحي وخالٍ من مشاكل الجهاز الهضمي! يعتبر الإمساك من المشكلات الأكثر شيوعًا في شهر رمضان المبارك، ويرجع السبب إلى العادات الخاطئة التي يتم ارتكابها بشكل يومي.
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