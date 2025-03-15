 
السبت 2025-03-15 11:39 ص
 




            

        








    

        

        

            ودّع الإمساك في رمضان! نصائح بسيطة لراحة أمعائك
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                اارا
            
                

                    تعبيرية 
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        09:50 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  يُعد الإمساك من المشكلات الشائعة خلال شهر رمضان، نتيجة العادات الغذائية الخاطئة ونقص شرب الماء. لكن لا تقلق! إليك 4 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة جهازك الهضمي ومنع الإمساك 
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 1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف
 مثل الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، والبقوليات، لأنها تحسن حركة الأمعاء وتُسهّل الهضم.
 2- اشرب الماء بانتظام
 حافظ على ترطيب جسمك بشرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور، فهذا ضروري لانتظام حركة الأمعاء.
 3- مارس الرياضة بعد الإفطار
 التمارين الرياضية تعزز نشاط الأمعاء، لذا خصّص وقتًا للمشي أو التمارين الخفيفة بعد الإفطار.
 4- استخدم الملينات الطبيعية
تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على الريق لتليين البراز.
أضف بذور الشيا أو الكتان إلى الماء، فهي غنية بالألياف المفيدة للهضم.

 باتباع هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بصيام صحي وخالٍ من مشاكل الجهاز الهضمي! يعتبر الإمساك من المشكلات الأكثر شيوعًا في شهر رمضان المبارك، ويرجع السبب إلى العادات الخاطئة التي يتم ارتكابها بشكل يومي.
 
الكونسلتو


                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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