وسيلة استرخاء شائعة قد تحرمك من النوم العميق

يعتمد ملايين الأشخاص على أدوات مساعدة خاصة لتحسين النوم والحصول على راحة كافية ليلًا، إلا أن دراسة جديدة كشفت أن بعض هذه الوسائل قد تؤثر سلبًا على جودة النوم.





وأجرى باحثون من كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا دراسة شملت 25 بالغًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 21 و41 عامًا، لم يكن أيٌّ منهم يستخدم هذه الأدوات بانتظام، كما لم يكن يعاني من اضطرابات نوم.



ونام المشاركون في مختبر للنوم لمدة ثماني ساعات في الليلة، على مدار سبع ليالٍ متتالية، تحت ظروف مختلفة تضمنت:



الضوضاء الوردية وحدها (وهي أصوات منتظمة ومستمرة تشبه أصوات الطبيعة مثل المطر أو الشلال أو أمواج البحر أو هبوب الرياح الخفيفة).



ضوضاء الطائرات وحدها.



مزيج الضوضاء الوردية وضوضاء الطائرات.



ضوضاء الطائرات أثناء استخدام سدادات الأذن.



وأظهرت النتائج أن التعرض لضوضاء الطائرات وحدها جعل النوم أخف وأكثر تقطعًا، بينما قللت الضوضاء الوردية مدة نوم حركة العين السريعة (REM) المرتبط بالأحلام بنحو 19 دقيقة.



كما أدى الجمع بين الضوضاء الوردية وضوضاء الطائرات إلى تقليل كل من النوم العميق ونوم REM، وزيادة وقت الاستيقاظ بمقدار 15 دقيقة.



في المقابل، ساعد استخدام سدادات الأذن المشاركين على النوم بعمق أكبر وبشكل أقل تقطعًا، ليصبح قريبًا من الليالي الهادئة الخالية من الضوضاء الخلفية، مما أكد فعاليتها في حماية النوم من التلوث الضوضائي.



وقال الدكتور ماتياس باسنر، المعد الرئيسي للدراسة وخبير النوم:

"تحذر نتائجنا من استخدام الضوضاء واسعة النطاق، خاصة للأطفال حديثي الولادة والصغار، وتشير إلى الحاجة لمزيد من الأبحاث حول الاستخدام طويل الأمد وأنواع الضوضاء المختلفة ومستوياتها الآمنة بالنسبة للنوم".



وأكد الخبراء أن اضطراب النوم العميق ومرحلة REM يؤثر على الصحة البدنية والعقلية، إذ يؤدي فقدان النوم العميق إلى تراكم السموم في الدماغ المرتبطة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.



كما يضعف سوء النوم الوظائف المعرفية ويؤثر على الذاكرة والتركيز واتخاذ القرارات، فضلًا عن زيادة التوتر والقلق والاكتئاب.