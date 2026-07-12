وصفات "الديتوكس" تحت المجهر.. ماذا يقول الأطباء؟

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الوكيل الإخباري- تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفات ومشروبات يُروَّج لها باعتبارها وسيلة لتنظيف القولون والتخلص من السموم، لكن الأطباء يؤكدون أن هذه المعتقدات لا تستند إلى أدلة علمية كافية. اضافة اعلان





وأوضح أطباء أن تنظيف القولون بالمعنى الطبي يُستخدم فقط قبل بعض الفحوصات مثل منظار القولون أو بعض العمليات، ويتم عبر محاليل معتمدة وتحت إشراف طبي، وليس من خلال مشروبات أو خلطات منزلية.



وأكدوا أن القولون لا يخزن السموم، وأن الجسم يمتلك منظومة طبيعية للتخلص من الفضلات عبر القولون والكبد والكلى والرئتين والجلد، لذلك لا يحتاج إلى عمليات "تنظيف" دورية.



وأشار المختصون إلى أن بعض وصفات التنظيف قد تسبب شعورًا مؤقتًا بالخفة بسبب تفريغ الأمعاء أو فقدان السوائل، لكنها قد تؤدي إلى مضاعفات مثل الإسهال الشديد، والجفاف، واضطراب الأملاح، خاصة لدى كبار السن ومرضى القلب والكلى.



وللحفاظ على صحة القولون، ينصح الخبراء باتباع نمط حياة صحي يعتمد على تناول الألياف، وشرب الماء بكميات كافية، وممارسة النشاط البدني، مع مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مستمرة مثل الألم، أو النزيف، أو الإمساك المزمن، أو الإسهال المتكرر.





