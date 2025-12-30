وصفة العام الجديد لمرضى الربو.. 5 نصائح ذهبية لتنفس أسهل وحياة أفضل

الوكيل الإخباري- مع بداية العام الجديد، تؤكد الدكتورة شيري زاكاري، رئيسة الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، أن حماية الرئتين لا تتطلب تغييرات جذرية، بل يمكن تحقيقها عبر تعديلات ذكية في الروتين اليومي.

وقد حددت خمس خطوات أساسية لتحسين صحة الرئتين، خاصة لمرضى الحساسية والربو:

التغذية والترطيب: اتباع نظام غذائي متوازن وتجنب مسببات الحساسية، مع الحفاظ على رطوبة الجسم واستخدام مرطبات البشرة في الشتاء.

تقليل التوتر: ممارسة التأمل، وتمارين التنفس العميق، والأنشطة الترفيهية لتعزيز الجهاز المناعي والوقاية من نوبات الحساسية.

متابعة أدوية الحساسية: مراجعة طبيب الحساسية بانتظام لضمان فعالية العلاج وتحديث الخطة عند الحاجة.

الرعاية الوقائية واللقاحات: الحصول على التطعيمات الموصى بها ضد الإنفلونزا، وكوفيد-19، والفيروس المخلوي التنفسي لحماية الرئتين.

النشاط البدني: ممارسة الرياضة بانتظام مع مراعاة التمارين المناسبة لمرضى الربو، واستخدام جهاز الاستنشاق قبل التمرين إذا لزم الأمر، إضافة لتمارين التنفس مثل اليوغا.



هذه الإجراءات البسيطة تساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسي وتقليل مخاطر الأزمات المفاجئة.