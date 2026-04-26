يحتوي على البروتين.. ما هي فوائد الحليب الخالي من اللاكتوز؟

الأحد، 26-04-2026 10:32 ص

الوكيل الإخباري-   يميل كثيرون إلى تناول الحليب الخالي من اللاكتوز، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية تجاه الحليب العادي.

ويحتفظ الحليب الخالي من اللاكتوز بالقيمة الغذائية نفسها الموجودة في الحليب العادي، ما يجعله خيارًا غذائيًا متكاملًا ومناسبًا للاستهلاك اليومي.


ويتميز هذا النوع من الحليب بعدة خصائص، أبرزها:


- سهولة الهضم:
يساعد على تجنب أعراض مثل الانتفاخ والإسهال لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبة هضم اللاكتوز.
- غني بالعناصر الغذائية الأساسية:


يحتوي على البروتين والكالسيوم وفيتامين B12، وغالبًا فيتامين D، ما يدعم صحة العظام والعضلات.
- دعم الطاقة اليومية:


يوفر مزيجًا من البروتين والكربوهيدرات التي تساهم في تعزيز النشاط البدني خلال اليوم.
- بديل مناسب للاستخدام اليومي:


يمكن استخدامه بنفس طريقة الحليب العادي في الشرب أو الطهي دون اختلاف في الطعم أو القوام تقريبًا.


ويحتوي الكوب الواحد منه على ما يقارب 8 غرامات من البروتين و300 ملغ من الكالسيوم، ما يجعل كوبين منه يساهمان في تغطية جزء مهم من الاحتياجات اليومية للجسم.

 
 


استقرار أسعار الذهب في الأردن .. وغرام 21 عند 95.600 دينار

اقتصاد محلي استقرار أسعار الذهب في الأردن .. وغرام 21 عند 95.600 دينار

عربي ودولي تقرير عبري: صواريخ مصرية لضبط الأمن الإقليمي بالخليج

وحيد قرن ينهي حياة رجل كرس عمره لحمايته

منوعات وحيد قرن ينهي حياة رجل كرس عمره لحمايته في جنوب إفريقيا

سلطة وادي الأردن تبرم اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل في وادي الأردن ووادي عربة

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تبرم اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل في وادي الأردن ووادي عربة

لمُستخدمي "آكس".. هذا ما تقرر بشأن ميزة "Communities"

تكنولوجيا لمُستخدمي "إكس".. هذا ما تقرر بشأن ميزة "Communities"

عربي ودولي مدير الـ FBI: منفذ إطلاق النار في عشاء المراسلين استخدم سلاح صيد

إحباط تهريب أعمال شعوذة عبر التجارة الإلكترونية في الأردن

أخبار محلية إحباط تهريب أعمال شعوذة عبر التجارة الإلكترونية في الأردن

عربي ودولي زعيم كوريا الشمالية يختبر القوة التدميرية لوحدات المشاة الخفيفة



 
 






