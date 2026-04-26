يحتوي على البروتين.. ما هي فوائد الحليب الخالي من اللاكتوز؟

الوكيل الإخباري- يميل كثيرون إلى تناول الحليب الخالي من اللاكتوز، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية تجاه الحليب العادي.

اضافة اعلان



ويحتفظ الحليب الخالي من اللاكتوز بالقيمة الغذائية نفسها الموجودة في الحليب العادي، ما يجعله خيارًا غذائيًا متكاملًا ومناسبًا للاستهلاك اليومي.



ويتميز هذا النوع من الحليب بعدة خصائص، أبرزها:



- سهولة الهضم:

يساعد على تجنب أعراض مثل الانتفاخ والإسهال لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبة هضم اللاكتوز.

- غني بالعناصر الغذائية الأساسية:



يحتوي على البروتين والكالسيوم وفيتامين B12، وغالبًا فيتامين D، ما يدعم صحة العظام والعضلات.

- دعم الطاقة اليومية:



يوفر مزيجًا من البروتين والكربوهيدرات التي تساهم في تعزيز النشاط البدني خلال اليوم.

- بديل مناسب للاستخدام اليومي:



يمكن استخدامه بنفس طريقة الحليب العادي في الشرب أو الطهي دون اختلاف في الطعم أو القوام تقريبًا.