170 غرامًا من الترمس يوميًا.. تأثير مفاجئ على ضغط الدم

11:44 ص

الوكيل الإخباري- يُعدّ الترمس من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية، وقد أظهرت دراسات حديثة فوائده في دعم صحة القلب والمساعدة على خفض ضغط الدم. اضافة اعلان





ويحتوي الترمس على نسبة عالية من البروتين النباتي تصل إلى 40%، إضافة إلى الألياف والدهون الصحية والمعادن المهمة، كما أنه منخفض الكربوهيدرات، ما يجعله خيارًا مناسبًا للمساعدة في تنظيم مستويات السكر والشعور بالشبع.



وتشير الدراسات إلى أن تناول البقوليات بانتظام قد يسهم في خفض ضغط الدم، كما يمتلك الترمس خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ويدعم صحة القلب والمناعة والعضلات.



وينصح الخبراء بضرورة نقع الترمس وتجهيزه بطريقة صحيحة للتخلص من المركبات المرة، مع الحذر لدى الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه الفول السوداني أو الصويا.





