3 أطعمة احذر اعادة تسخينها

الوكيل الإخباري- تلجأ بعض ربات المنزل إلى تسخين بعض الأطعمة أو المشروبات، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تغييرات كيميائية ضارة قد تؤثر على الصحة وتعزز نمو بكتيريا ضارة يصعب القضاء عليها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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السبانخ

تحتوي على حمض الأكساليك، وهي مادة غير ضارة عند تناولها نيئة، لكن عند إعادة تسخينها، يتبلور الحمض ليصبح سامًا.



كما إنها غنية بالنترات التي تتحول إلى نتريت عند التسخين، وهو مركب سام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأورام الأمعاء.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحتوي أوراق السبانخ على الليستيريا، وهي بكتيريا قد تسبب أمراضًا غذائية خطيرة، مثل الحمى وأعراض تشبه الأنفلونزا، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبات.



الشاي

يجب عدم إعادة تسخين الشاي لأن ذلك يزيد من مرارته بسبب تراكم العفص، وهو مركب يزيد من الحموضة والمرارة.



كما أن البكتيريا الخاملة في الشاي يمكن أن تصبح نشطة عند إعادة تسخينه، ما يعرض الشخص لخطر الإصابة بالعدوى.



الأرز

من أخطر الأطعمة التي يمكن إعادة تسخينها، فعند تبريد الأرز المطبوخ، يمكن أن تتكاثر عليه بكتيريا Bacillus cereus المقاومة للحرارة، ما يسبب الإصابة بالتسمم الغذائي.



وتظهر أعراض الإصابة بهذه البكتيريا على شكل تقيؤ وإسهال وتشنجات في البطن.