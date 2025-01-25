3 أمور يجب الانتباه إليها قبل شراء الدجاج.. علامات هامة

الوكيل الإخباري- هل أنتِ من أولئك الذين يُجهّزون قائمة تسوّق؟ هل تأخذين أول ما تجدينه في السوبر ماركت، أم أن ثلاجتكِ عبارة عن صندوق مفاجآت؟ وهل تعلمين كيف يجب أن تبدو قطعة اللحم بحالة جيدة؟

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في تقرير نشرته مجلة "ميخور كون سالود" (Mejor con Salud) الإسبانية، قالت الكاتبة آنا فيلاراسا إن اللحوم تُعتبر مصدراً جيداً للبروتينات والفيتامينات، وهي غذاء مناسب لكثير من الناس ويتماشى مع العديد من أنواع الحميات.



ومع ذلك، فمن غير المعروف أن اللحم والبيض يُعدّان من بين الأطعمة التي تُسبب معظم الأمراض والالتهابات المرتبطة بالطعام.



ولتقليل المخاطر، من المهم مراعاة بعض النصائح عند شراء لحم الدجاج وتخزينه:



اتركي اللحوم لآخر مرحلة من التسوق

قبل الذهاب للتسوق، يُنصح بالتخطيط أولاً، حيث يُفضل شراء جميع المنتجات الطازجة مثل اللحوم وغيرها عند الانتهاء من اقتناء بقية الأغراض، أي قبل عملية الدفع مباشرة. كما ينبغي وضع اللحوم في الثلاجة مباشرة فور العودة إلى المنزل.



حالة الدجاج

لاختيار قطعة دجاج بحالة جيدة، من الضروري أن تكون متماسكة ومرنة. وفي هذا الإطار، يشير الخبراء إلى أن لون الدواجن النيئة يتراوح بين الأبيض والأصفر الباهت، وتُعتبر جميع ألوان الدجاج طبيعية وتختلف حسب النظام الغذائي والتنقل والسلالة وعمر الحيوان علماً أن لون الدجاج مرتبط بطريقة تغذيته في المقام الأول، ولا يُعتبر اللون بأي حال من الأحوال مؤشراً على الجودة، كما أنه لا يلعب دوراً في تقييم قيمته الغذائية أو كمية الدهون التي قد يحتويها اللحم.







ويجيب أن يكون جلد الدجاج ناعماً ومرناً ورطباً، كما ينبغي ألا يحتوي على آثار للريش.



وإذا اشتريتِ الدجاج من سوبر ماركت أو متجر الخدمة الذاتية، فتأكدي من أن المنتج يبدو بارداً عند لمسه، وإلا فمن الأفضل تركه وإخطار مدير المتجر.



الحفاظ على برودة الدجاج

يُنصح باستخدام أكياس خاصة للحفاظ على درجة حرارة الدجاج أو وضعه في صندوق يحتوي على قطع ثلج أثناء العودة إلى المنزل. وينبغي عدم تعريضه للحرارة المباشرة والعودة إلى المنزل في أسرع وقت ممكن.



التخزين البارد

يشير الخبراء إلى أن التخزين البارد للحوم والدجاج يُعد أفضل طريقة لحماية المنتجات الطازجة. وعلى الرغم من أن البرودة لا تقتل مسببات الأمراض المحتملة، فإنها تساعد على وقف انتشارها.



من الضروري حفظ الدجاج داخل الثلاجة في درجة حرارة أقل من 4 درجات مئوية، وهي درجات الحفظ المثالية. وبالتالي، يمكن أن يستمر التجميد بهذه الطريقة من يوم إلى يومين إذا كانت اللحوم نيئة، وما بين 3 إلى 5 أيام إذا كانت مطبوخة. كما يُنصح بعدم غسل اللحوم قبل تخزينها أو طهيها، لأن ذلك يُهدد بانتشار البكتيريا.



وضع الدجاج في الأواني المناسبة

درجة الحرارة المثلى لحفظ الدجاج مضمونة على كامل السطح الداخلي للثلاجة. لذلك، يمكن وضعه على أي رف أو درج دون قلق. وفي حال احتوى جهاز الثلاجة على مكان مخصص للحوم والأسماك، فمن المستحسن استخدامه لأنه يضمن برودة ثابتة وكافية تمنع المنتج من التجمد.



النظافة وحسن التنظيم في الثلاجة

يُفضل الحفاظ على نظافة الثلاجة وحالتها الجيدة، وهو ما يُساعد على حفظ لحم الدجاج بجودة عالية والحفاظ على رائحته ونكهته.



تغير اللون والرائحة

ذكرت وزارة الزراعة الأميركية أن تغير لون لحوم الدجاج أمر طبيعي في المنتجات الطازجة ولا يشير إلى أي تلف. لكن يُفضل عدم تناول هذه اللحوم في حال أصبحت رائحتها كريهة وملمسها لزجاً.



التخزين في المجمد

يمكن تخزين اللحوم في المجمد (الفريزر) عندما يتعذر استهلاكها في فترة زمنية قصيرة. ويُعتبر هذا الخيار صالحاً أيضاً في حال عدم القدرة على الشراء بانتظام والرغبة في شراء المزيد من المنتجات لفترات طويلة. ودرجة الحرارة المثالية للحفظ في المجمد هي -18 درجة مئوية.



للاحتفاظ بالدجاج في المجمد، استخدمي حاويات محكمة الإغلاق لتجنب الحروق الناتجة عن التعرض الطويل لهواء الجهاز. فإذا تم تخزين الدجاج بشكل صحيح، فإنه يحتفظ بجودته لمدة تصل إلى 9 أشهر.