3 احتمالات رئيسية.. كيف يصاب الإنسان بـ جدري القرود؟

الوكيل الإخباري- جدري القرود هو عدوى فيروسية يمكن أن تنتشر بين الناس وأحياناً من البيئة إلى الناس عبر الأشياء والأسطح التي يلمسها شخص مصاب بجدري القردة.



وأيضا في الأماكن التي يوجد فيها فيروس جدري القردة بين بعض الحيوانات البرية، يمكن أن ينتقل من الحيوانات المصابة إلى الأشخاص المخالطين لها.



ويُعرف جدري القرود اختصاراً باسم إمبوكس (Mpox)، وهو مرضٌ يسببه فيروس جدري القردة.



أولا: من شخص إلى آخر

ينتقل جدري القردة من شخص إلى آخر من خلال المخالطة الوثيقة لشخص مصاب بفيروس جدري القردة.

وتشمل المخالطة الوثيقة الاتصال وجهاً لوجه (مثل التحدث أو التنفس بالقرب من شخص آخر مما قد يولد قطيرات أو رذاذ قصير المدى).



ويُعتبر الأشخاص المصابون بجدري القردة معديين حتى تتقشر كل آفاتهم، وتتساقط القشور، وتتكون طبقة جديدة من الجلد تحتها، وتشفى جميع القروح الموجودة في العينين والجسم (في الفم والحلق والعينين والمهبل والشرج)، وعادةً ما يستغرق ذلك من 2 إلى 4 أسابيع.



ومن الممكن أيضاً أن يستمر وجود فيروس جدري القردة لبعض الوقت على الملابس وأغطية الأسرّة والمناشف والأشياء والإلكترونيات والأسطح التي لمسها شخص مصاب بجدري القردة.



وقد يصاب شخص آخر يلمس هذه الأغراض، خاصة إذا كان مصاباً بجروح أو خدوش أو لمس عينيه أو أنفه أو فمه أو أغشية مخاطية أخرى دون غسل يديه أولاً.



ويمكن أن يساعد تنظيف وتطهير الأسطح/الأشياء وتنظيف اليدين بعد لمس هذه الأسطح/الأشياء التي قد تكون ملوثة في الوقاية هذا النوع من السريان.

ثانيا: من الحيوانات إلى البشر

يمكن أن ينتقل جدري القردة إلى البشر عندما يلمسون حيواناً مصاباً مثل بعض أنواع القرود والقوارض البرية (مثل سناجب الأشجار).

ويمكن أن يحدث التلامس الجسدي من خلال اللدغات أو الخدوش، أو أثناء القيام بأنشطة مثل الصيد أو السلخ أو نصب الفخاخ أو الطهي.

ومن الممكن أيضاً الإصابة بالفيروس عن طريق تناول لحوم الحيوانات المصابة التي لم تُطه طهياً جيداً.



ثالثا: من البشر إلى الحيوانات

صدرت تقارير قليلة عن فيروس جدري القردة الذي تسنى تحديد طبيعته في الكلاب الأليفة. ومع ذلك، لم يتأكد ما إذا كانت هذه الحالات تشكل حالات عدوى حقيقية، أو ما إذا كان اكتشاف الفيروس مرتبطاً بتلوث الأسطح.

ونظراً لأنه من المعروف أن العديد من أنواع الحيوانات معرضة للإصابة بفيروس جدري القردة، فهناك احتمال أن ينتقل الفيروس على نحو مرتدّ من البشر إلى الحيوانات في بيئات مختلفة. ويجب على الأشخاص المؤكدة إصابتهم بجدري القردة أو المشتبه فيها أن يتجنبوا التلامس الجسدي الوثيق مع الحيوانات، بما في ذلك الحيوانات الأليفة (مثل القطط والكلاب وجرذان الهامستر واليرابيع وما إلى ذلك) والماشية والحيوانات البرية.

