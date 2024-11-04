3 علامات مبكرة تكشف ارتفاع الكوليسترول

الشعور بالتعب
يعد شعور الشخص بالتعب أحد أبرز العلامات التي تشير لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم في وقت مبكر، وينتج عن تراكم الكوليسترول في الجسم.
ألم الصدر
ألم الصدر أيضا يعتبر من ضمن العلامات المبكرة لارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وينتج عن فقدان الجسم القدرة على تدفق الدم بالكفاءة المطلوبة بسبب تراكم الكوليسترول.
نتوءات حول العين
يمكن أن يشير ظهور النتوءات حول العينين إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، وتتضمن الحالة ظهور لويحات صفراء ناعمة وشبه صلبة تنتج عن تراكم الكوليسترول في هذه المنطقة.
وتعتبر هذه الحالة حميدة، وفي أغلب الأحيان تظهر النتؤات على الجانب الداخلي من العينين في زوايا الجفنين العلوي والسفلي.
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