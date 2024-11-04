3 علامات مبكرة تكشف ارتفاع الكوليسترول

الوكيل الإخباري- يعتبر ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم من المشكلات الصحية الشائعة بين الأشخاص، والتي تسبب أضرارا خطيرة في حالة إهمال تلقي المناسب في وقت مبكر.



الشعور بالتعب

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