3 فيتامينات ومكملات غذائية احذر تناولها صباحاً

وتحذر أخصائية التغذية شيريل موساتو من تناول مكملات الحديد صباحاً على معدة فارغة أو مع القهوة، لما تسببه من غثيان وضعف في الامتصاص، مفضلة تناولها بعد الطعام وبعيداً عن القهوة.
كما يُنصح بتجنب المغنيسيوم في الصباح، نظراً لتأثيره المهدئ ودوره في تحسين النوم، ما يجعله خياراً أفضل في المساء.
أما فيتامين A والفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل D وE وK، فلا يُفضل تناولها صباحاً دون وجبة غنية بالدهون الصحية، لأن ذلك يقلل من امتصاصها ويحد من فائدتها.
ويؤكد الخبراء أن اختيار التوقيت المناسب للمكملات يعزز فعاليتها ويجنب آثارها الجانبية، بما ينسجم مع احتياجات الجسم اليومية.
