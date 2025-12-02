الثلاثاء 2025-12-02 02:30 م

3 مخاطر ترتبط بمكملات الكولاجين.. تعرّف عليها

اى
تعبيرية
الثلاثاء، 02-12-2025 01:18 م

الوكيل الإخباري-   الكولاجين بروتين مهم لصحة العظام والبشرة، ويساعد في تقليل التجاعيد وتسريع التئام الجروح. تناول مكملاته آمن عادة، لكنه قد يسبب آثارًا جانبية مثل:

اضطراب المعدة: حرقة، انتفاخ، غازات، إمساك أو إسهال.
رد فعل تحسسي: طفح جلدي، حكة، غثيان، قيء، صداع، تورم الوجه، صعوبة في البلع وضيق التنفس.
رد فعل جلدي نادر وخطير: مثل متلازمة ستيفنز جونسون، خاصة مع مكملات الكولاجين المشتقة من الأسماك.


لزيادة الكولاجين الطبيعي، يُنصح بتناول البقوليات، المكسرات، الدواجن، الأسماك واللحوم الحمراء، إذ ينتجه الجسم بشكل طبيعي لكن إنتاجه يقل مع التقدم في العمر.

 

