3 مشروبات ممنوعة على الريق.. احذرها

الوكيل الإخباري- يعتاد بعض الأشخاص على تناول بعض المشروبات على الريق اعتقادًا أنها تساعد على سرعة النشاط وزيادة التركيز ولكنها يمكن أن تعطي نتائج عكسية تتطلب الابتعاد عنها تمامًا واستشارة الطبيب المختص.



وقال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية وعضو الجمعية المصرية للتغذية، إن هناك العديد من المشروبات الممنوعة تمامًا على الريق لأنه تؤثر على الجسم بشكل سلبي ويمكن أن تتسبب في ظهور بعض الآثار الجانبية المزعجة.



مشروبات ممنوع تناولها على الريق

اضافة اعلان



أضاف جمال أن من ضمن هذه المشروبات هي تلك المليئة بالكافيين مثل القهوة والشاي وذلك لأنها تتسبب في زيادة حمض المعدة وبالتالي الشعور بالألم، بالإضافة إلى العصائر الحمضية مثل عصير البرتقال أو الليمون أو الجريب فروت حيث تتسبب هذه الأنواع في زيادة حموضة المعدة وزيادة فرص الإصابة بقرح المعدة.



تأثير المشروبات الغازية عند تناولها على الريق



كما أشار أخصائي التغذية إلى ضرورة الابتعاد عن المشروبات الغازية على الريق فهي غنية بكميات كبيرة من السكريات وبالتالي فهي تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر بشكل كبير ثم انخفاضه مرة أخرى مما يؤثر على نسبة السكر بالدم.



أفضل مشروب يفضل تناوله على الريق