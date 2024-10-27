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3 مشروبات ممنوعة على الريق.. احذرها

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 27-10-2024 09:49 م

الوكيل الإخباري-   يعتاد بعض الأشخاص على تناول بعض المشروبات على الريق اعتقادًا أنها تساعد على سرعة النشاط وزيادة التركيز ولكنها يمكن أن تعطي نتائج عكسية تتطلب الابتعاد عنها تمامًا واستشارة الطبيب المختص.

وقال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية وعضو الجمعية المصرية للتغذية، إن هناك العديد من المشروبات الممنوعة تمامًا على الريق لأنه تؤثر على الجسم بشكل سلبي ويمكن أن تتسبب في ظهور بعض الآثار الجانبية المزعجة.

مشروبات ممنوع تناولها على الريق

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أضاف جمال أن من ضمن هذه المشروبات هي تلك المليئة بالكافيين مثل القهوة والشاي وذلك لأنها تتسبب في زيادة حمض المعدة وبالتالي الشعور بالألم، بالإضافة إلى العصائر الحمضية مثل عصير البرتقال أو الليمون أو الجريب فروت حيث تتسبب هذه الأنواع في زيادة حموضة المعدة وزيادة فرص الإصابة بقرح المعدة.

تأثير المشروبات الغازية عند تناولها على الريق


كما أشار أخصائي التغذية إلى ضرورة الابتعاد عن المشروبات الغازية على الريق فهي غنية بكميات كبيرة من السكريات وبالتالي فهي تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر بشكل كبير ثم انخفاضه مرة أخرى مما يؤثر على نسبة السكر بالدم.

أفضل مشروب يفضل تناوله على الريق


تابع جمال حديثه بضرورة شرب الماء على الريق بدلًا من المشروبات السابق ذكرها حيث يكون الماء بدرجة حرارة الغرفة مع ذرة من الملح وذلك لأن المعدة غير مؤهلة للعمل فور الاستيقاظ وأيضًا للسيطرة على الجفاف الذي يحدث للجسم خلال فترة النوم نتيجة التعرق والتنفس.

أكد جمال على ضرورة الابتعاد عن الماء البارد على الريق لأنه يمكن أن يتسبب في تقلصات المعدة وبالتالي الشعور بالألم والإصابة بعسر الهضم خلال اليوم وتقلصات الأمعاء بشكل كبير وفترة طويلة من اليوم.

 
gnews

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