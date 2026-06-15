4 أسابيع فقط.. نظام غذائي قد يجعلك أصغر سناً

وأظهرت النتائج أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المعقدة والألياف، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات، مع تقليل الأطعمة المصنعة والدهون الحيوانية، كانت الأكثر فاعلية في تقليل مؤشرات الشيخوخة البيولوجية.
وشملت الدراسة 104 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عاماً، حيث سجلت المجموعة التي اعتمدت على الكربوهيدرات المعقدة أكبر تحسن، بينما لم تحقق الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون تغيرات ملحوظة.
وأكد الباحثون أن تحسين النظام الغذائي قد ينعكس سريعاً على مؤشرات الصحة والشيخوخة، مع الإشارة إلى أن النتائج ما تزال بحاجة إلى دراسات أوسع لتأكيدها.
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