4 أسابيع فقط.. نظام غذائي قد يجعلك أصغر سناً

الوكيل الإخباري- تشير دراسة حديثة إلى أن تعديلات غذائية مدروسة قد تساعد في خفض العمر البيولوجي خلال أربعة أسابيع فقط، ما يعكس تأثير النظام الغذائي السريع على صحة الجسم.

اضافة اعلان



وأظهرت النتائج أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المعقدة والألياف، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات، مع تقليل الأطعمة المصنعة والدهون الحيوانية، كانت الأكثر فاعلية في تقليل مؤشرات الشيخوخة البيولوجية.



وشملت الدراسة 104 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عاماً، حيث سجلت المجموعة التي اعتمدت على الكربوهيدرات المعقدة أكبر تحسن، بينما لم تحقق الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون تغيرات ملحوظة.