4 أسباب لزيادة النوبات القلبية في الشتاء

الوكيل الإخباري- مع حلول فصل الشتاء، يزداد القلق بشأن صحة القلب، إذ يرتفع خطر الإصابة بالنوبات القلبية بشكل كبير خلال هذا الموسم، فالطقس البارد قد يتسبب في تفاقم عوامل الخطر المرتبطة بالقلب، مما يجعل فصل الشتاء وقتًا حرجًا بالنسبة للعديد من الأشخاص، خاصة من يعانون من مشاكل صحية سابقة.

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لماذا تزداد النوبات القلبية في الشتاء؟



البرد وانقباض الأوعية الدموية

بؤدي الطقس البارد إلى انقباض الأوعية الدموية، ما يزيد من ضغط الدم ويضع عبئًا إضافيًا على القلب، هذا الانقباض يعوق تدفق الدم إلى عضلة القلب، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية.



قلة النشاط البدني

يتجنب كثيرون ممارسة الرياضة والمشي في الطقس البارد، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



ارتفاع التلوث

في بعض المناطق مثل دلهي، يرتفع مستوى التلوث في الشتاء، مما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل تنفسية وقلبية.



الإفراط في الطعام والشراب خلال العطلات

تتزامن هذه الفترة مع الاحتفالات، حيث يفرط البعض في تناول الطعام الدهني والمشروبات الكحولية، ما يؤدي إلى تفاقم عوامل الخطر.



الأعراض المبكرة للنوبات القلبية

- ألم أو ضغط في الصدر.

- ضيق التنفس المفاجئ.

- التعرق البارد.

- الضعف أو التعب غير المبرر.

- انتشار الألم إلى الفك، الرقبة، الظهر، الكتفين، أو الذراعين.



من هم الأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية؟

على الرغم من أن النوبة القلبية قد تصيب أي شخص، إلا أن بعض الفئات تكون أكثر عرضة للخطر، بما في ذلك الفئات التالية:

- الرجال فوق سن 45 والنساء فوق سن 55.

- الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب.

- مرضى السكري، ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول.

- المدخنون ومن يستهلكون الكحول بشكل مفرط.



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