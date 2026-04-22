4 أطعمة قد تضر بصحتك تدريجيًا.. احذر الإفراط فيها

وأوضحت أن هذه الأطعمة قد تؤثر سلبًا على المدى الطويل، مشيرة إلى أبرزها:
السكر والحلويات
يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى ارتفاع مفاجئ في الأنسولين، والتهابات مزمنة، وتراكم الدهون في الكبد. وتنصح بالحد من استهلاكه إلى 25–30 غرامًا يوميًا، مع تعزيز تناول البروتين لإبطاء امتصاص الغلوكوز.
اللحوم المصنعة
تحتوي على مواد حافظة وملح بكميات مرتفعة، ما قد يضر بصحة الأمعاء ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون. ويُفضل تناولها بكميات محدودة، مع الإكثار من الألياف.
السمن النباتي والمعجنات الصناعية
تحتوي على دهون متحولة قد تؤثر سلبًا في الأوعية الدموية، وتزيد خطر تصلب الشرايين ومقاومة الأنسولين، لذلك يُنصح بتقليلها أو استبدالها بخيارات صحية.
العصائر المعلبة
تحتوي على نسب عالية من السكر (الفركتوز)، ما قد يسهم في الإصابة بالكبد الدهني وارتفاع حمض اليوريك. وتُفضل تقليل استهلاكها أو تخفيفها بالماء.
وأكدت الطبيبة أن التوازن في النظام الغذائي والاعتدال في تناول هذه الأطعمة يُعدان مفتاح الحفاظ على صحة الجسم وتجنب المشكلات المزمنة.
