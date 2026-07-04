4 أطعمة قد تكون أكثر فائدة عند تجميدها أو تعليبها

الوكيل الإخباري- يكشف جراح بريطاني أن بعض الفواكه والخضراوات المجمدة أو المعلبة قد توفر قيمة غذائية تضاهي، بل وتتجاوز في بعض الحالات، نظيراتها الطازجة.



وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) بتناول خمس حصص يوميا من الفواكه والخضراوات، لما توفره من فيتامينات ومعادن وألياف ضرورية للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بأهمية الإكثار من الأغذية النباتية للحد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، من بينها سرطان الأمعاء.

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