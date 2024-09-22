4 أعراض خطيرة قد تشير لارتفاع إنزيمات الكلى..احذرها

أعراض ارتفاع إنزيمات الكلى
قد لا تظهر على البعض أي أعراض عند حدوث ارتفاع في إنزيمات الكلى في المراحل المبكرة من تعرض الكلى للضرر، وعادة ما تبدأ الأعرض مع تدهور الحالة، ومن أبرزها ما يلي:
1- تغيرات في التبول
مع ارتفاع انزيمات الكلى يمكن أن تظهر تغيرات في البول من بينها:
- زيادة أو نقصان في كمية البول.
- تغير لون البول إلى داكن أو أحمر.
- وجود دم في البول.
- الشعور بألم أثناء التبول.
2- تغيرات في الجسم
أثبتت نتائج بعض الدراسات أن ارتفاع إنزيمات الكلى يمكن أن تتسبب في تغيرات بالجسم من بينها:
- تورم في القدمين والكاحلين والوجه.
- ارتفاع ضغط الدم.
- الشعور بالتعب والإرهاق.
- فقدان الشهية.
- الغثيان والقيء.
- حكة في الجلد.
- ألم في الظهر أو الجانب.
3- أعراض أخرى
لا تقتصر أعراض ارتفاع إنزيمات الكلى على التبول فقط أو تغيرات الجسم ولكن هناك بعض الأعراض الأكثر خطورة والتي يجب الانتباه إليها استشارة الطبيب سريعًا، مثل:
- صعوبة في التركيز.
- تشنجات العضلات.
- ضيق في التنفس.
- فقدان الوزن دون سبب واضح.
أسباب ارتفاع إنزيمات الكلى
هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بارتفاع إنزيمات الكلى من بينها:
- التهاب الكلى نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية.
- الإصابة بمرض السكري، حيث يتسبب ارتفاع السكر في الدم على المدى الطويل إلى تلف الكلى.
- ارتفاع ضغط الدم لأنه يزيد الضغط على الأوعية الدموية في الكلى ويؤدي إلى تلفها.
- المعاناة من الأورام، فمن الممكن أن تضغط على الكلى أو تسبب انسداد في المسالك البولية.
- الإصابة بالأمراض المناعية مثل الذئبة الحمراء.
- تناول بعض الأدوية.
- الجفاف الشديد، نتيجة نقص السوائل في الجسم وبالتالي زيادة تركيز المواد الضارة في الدم وتلف الكلى.
كيف يمكن علاج ارتفاع إنزيمات الكلى؟
يعتمد علاج ارتفاع إنزيمات الكلى على السبب الرئيسي، ومن أبرز الخيارات العلاجية المتاحة ما يلي:
- تناول بعض الأدوية مثل الأدوية الخافضة للضغط، ومضادات الالتهابات، والمضادات الحيوية.
- اتباع نظام غذائي صحي منخفض الصوديوم والبروتين.
- السيطرة على الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
- غسيل الكلى في الحالات المتقدمة من المرض.
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