4 أعراض خطيرة قد تشير لارتفاع إنزيمات الكلى..احذرها

الوكيل الاخباري- ارتفاع إنزيمات الكلى مصطلح يشير إلى وجود خلل وظيفي في الكلى، إذ يتم إنتاج كميات أكبر من المعتاد من بعض الإنزيمات التي تطلقها الكلى في الدم. هذه الزيادة في مستوى الإنزيمات عادة ما تكون مؤشراً على وجود تلف أو التهاب في أنسجة الكلى.



أعراض ارتفاع إنزيمات الكلى

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قد لا تظهر على البعض أي أعراض عند حدوث ارتفاع في إنزيمات الكلى في المراحل المبكرة من تعرض الكلى للضرر، وعادة ما تبدأ الأعرض مع تدهور الحالة، ومن أبرزها ما يلي:



1- تغيرات في التبول

مع ارتفاع انزيمات الكلى يمكن أن تظهر تغيرات في البول من بينها:



- زيادة أو نقصان في كمية البول.



- تغير لون البول إلى داكن أو أحمر.



- وجود دم في البول.



- الشعور بألم أثناء التبول.



2- تغيرات في الجسم

أثبتت نتائج بعض الدراسات أن ارتفاع إنزيمات الكلى يمكن أن تتسبب في تغيرات بالجسم من بينها:



- تورم في القدمين والكاحلين والوجه.



- ارتفاع ضغط الدم.



- الشعور بالتعب والإرهاق.



- فقدان الشهية.



- الغثيان والقيء.



- حكة في الجلد.



- ألم في الظهر أو الجانب.



3- أعراض أخرى