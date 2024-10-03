 
الخميس 2024-10-03 12:37 م
 

4 أعراض مزعجة لجفاف السائل الزلالي من الركبة!

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 03-10-2024 12:14 م

الوكيل الإخباري-   يعاني بعض الأشخاص من آلام في الركبة، بسبب جفاف السائل الزلالي الموجود في الركبة، والمسؤول عن عدم سماع صوت الطقطقة أو الشعور بأعراض خشونة الركبة، وتآكل الغضاريف.

أسباب جفاف السائل الزلالي

اضافة اعلان


في هذا الصدد، قال الدكتور عبد الفتاح الشافعي، استشاري طب وجراحة العظام، إن أسباب جفاف السائل الزلالي المسبب لخشونة الركبة متعددة، ومنها:

1- كثرة التحميل على مفصل الركبة.

2- ضعف العضلات حول الركبة.

3- الجلوس بطريقة خاطئة لفترات طويلة، مثل التربع.

4- نقص الكالسيوم وفيتامين د في الجسم.

5- ضعف غضاريف الركبة.

6- زيادة الوزن.

7- عدم ممارسة رياضات تسمح بأخذ مفصل الركبة مدى حركته كاملًا.

8- العامل الوراثي.

9- التعرض للكدمات والإصابات.

أعراض جفاف السائل الزلالي


أوضح الشافعي، أن أعراض جفاف السائل الزلالي، تتمثل فيما يلي:

1- الإصابة بخشونة في الركبة، لأنه المسؤول عن سهولة حركة المفصلين وبينهما مادة زلالية.

2- طقطقة الركبة.

3- عدم القدرة على الوقوف طويلًا.

4- عدم القدرة على تحمل المشي لساعات طويلة.

العلاج وطرق الوقاية من جفاف السائل الزلالي
أكد استشاري طب وجراحة العظام، أن علاج خشونة الركبة، الناتج عن جفاف السائل الزلالي من الركبة، يتمثل في أنواع مختلفة على حسب نسبة الخشونة، فالأول هو العلاج التحفظي، الذي يتمثل في تلاشي الأوضاع التي تثير ألم الركبة، وتناول المكملات الغذائية والجلوتين ومضادات الالتهابات وقت الضرورة.

وتابع، أن النوع الثاني، يتمثل في العلاج الطبيعي، وتقوية العضلات الأمامية للركبة، لتقوية الغضاريف، وهناك أنواع اخرى تتمثل في الحقن الزلالي لضمان عدم احتكاك الركبتين ببعضهما البعض بسبب الخشونة، حتى لا يحدث تآكل للمفصل ويسفر عنه تقوس الساق.

واختتم بأن النوع الأخير من العلاج لجفاف السائل الزلالي وخشونة الركبة، هو تغيير المفصل وهذا عندما تكون حالة الركبة في مرحلة متقدمة جدًا من الخشونة.

 
gnews

أحدث الأخبار

عناصر من حزب الله

عربي ودولي حزب الله يتصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

من المصدر

أخبار محلية تجهيز مبان أمنية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

تعبيرية

طب وصحة عند الشعور بالجوع قبل النوم.. 8 وجبات خفيفة يمكن تناولها

تعبيرية

طب وصحة 4 أعراض مزعجة لجفاف السائل الزلالي من الركبة!

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي الأونروا و"العدل الدولية" وغوتيريش من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام هذا العام

أسمدة

أسواق ومال أسعار الغاز تجبر بولندا على تصدير الأسمدة الروسية إلى أوكرانيا

أمير قطر

عربي ودولي أمير قطر: ما يجري في المنطقة إبادة جماعية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية عقد الاجتماع السنوي لمسؤولي كشافة التربية والتعليم



 


الأكثر مشاهدة