4 أعراض مزعجة لجفاف السائل الزلالي من الركبة!

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من آلام في الركبة، بسبب جفاف السائل الزلالي الموجود في الركبة، والمسؤول عن عدم سماع صوت الطقطقة أو الشعور بأعراض خشونة الركبة، وتآكل الغضاريف.



أسباب جفاف السائل الزلالي

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في هذا الصدد، قال الدكتور عبد الفتاح الشافعي، استشاري طب وجراحة العظام، إن أسباب جفاف السائل الزلالي المسبب لخشونة الركبة متعددة، ومنها:



1- كثرة التحميل على مفصل الركبة.



2- ضعف العضلات حول الركبة.



3- الجلوس بطريقة خاطئة لفترات طويلة، مثل التربع.



4- نقص الكالسيوم وفيتامين د في الجسم.



5- ضعف غضاريف الركبة.



6- زيادة الوزن.



7- عدم ممارسة رياضات تسمح بأخذ مفصل الركبة مدى حركته كاملًا.



8- العامل الوراثي.



9- التعرض للكدمات والإصابات.



أعراض جفاف السائل الزلالي