4 أعراض مزعجة لجفاف السائل الزلالي من الركبة!

أسباب جفاف السائل الزلالي
في هذا الصدد، قال الدكتور عبد الفتاح الشافعي، استشاري طب وجراحة العظام، إن أسباب جفاف السائل الزلالي المسبب لخشونة الركبة متعددة، ومنها:
1- كثرة التحميل على مفصل الركبة.
2- ضعف العضلات حول الركبة.
3- الجلوس بطريقة خاطئة لفترات طويلة، مثل التربع.
4- نقص الكالسيوم وفيتامين د في الجسم.
5- ضعف غضاريف الركبة.
6- زيادة الوزن.
7- عدم ممارسة رياضات تسمح بأخذ مفصل الركبة مدى حركته كاملًا.
8- العامل الوراثي.
9- التعرض للكدمات والإصابات.
أعراض جفاف السائل الزلالي
أوضح الشافعي، أن أعراض جفاف السائل الزلالي، تتمثل فيما يلي:
1- الإصابة بخشونة في الركبة، لأنه المسؤول عن سهولة حركة المفصلين وبينهما مادة زلالية.
2- طقطقة الركبة.
3- عدم القدرة على الوقوف طويلًا.
4- عدم القدرة على تحمل المشي لساعات طويلة.
العلاج وطرق الوقاية من جفاف السائل الزلالي
أكد استشاري طب وجراحة العظام، أن علاج خشونة الركبة، الناتج عن جفاف السائل الزلالي من الركبة، يتمثل في أنواع مختلفة على حسب نسبة الخشونة، فالأول هو العلاج التحفظي، الذي يتمثل في تلاشي الأوضاع التي تثير ألم الركبة، وتناول المكملات الغذائية والجلوتين ومضادات الالتهابات وقت الضرورة.
وتابع، أن النوع الثاني، يتمثل في العلاج الطبيعي، وتقوية العضلات الأمامية للركبة، لتقوية الغضاريف، وهناك أنواع اخرى تتمثل في الحقن الزلالي لضمان عدم احتكاك الركبتين ببعضهما البعض بسبب الخشونة، حتى لا يحدث تآكل للمفصل ويسفر عنه تقوس الساق.
واختتم بأن النوع الأخير من العلاج لجفاف السائل الزلالي وخشونة الركبة، هو تغيير المفصل وهذا عندما تكون حالة الركبة في مرحلة متقدمة جدًا من الخشونة.
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