4 طرق لزيادة التعاطف مع الذات والرضا عن الوزن

الوكيل الإخباري- يشعر حوالي 80% من الناس بعدم الرضا عن مظهرهم، خاصة بسبب الوزن. ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحيّز المجتمعي ضد الوزن، الذي يربط الجسم الممتلئ بالكسل وقلة الإرادة، مما يؤثر على نظرة الناس لأنفسهم.

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الدكتورة ريبيكا بول تقترح أربع خطوات لتعزيز التعاطف مع الذات ومواجهة هذا التحيّز:

تذكّر أنك لست مسؤولًا عن آراء الآخرين.

ركّز على ما تحبه في جسدك وقدّر ما يقدمه لك.

أوقف الحديث السلبي مع نفسك فورًا.

عامل نفسك كما تعامل صديقًا مقربًا يمر بنفس التجربة.