الأحد 2025-07-20 03:04 م
 

4 طرق لزيادة التعاطف مع الذات والرضا عن الوزن

عتةى
تعبيرية
 
الأحد، 20-07-2025 02:22 م

الوكيل الإخباري-   يشعر حوالي 80% من الناس بعدم الرضا عن مظهرهم، خاصة بسبب الوزن. ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحيّز المجتمعي ضد الوزن، الذي يربط الجسم الممتلئ بالكسل وقلة الإرادة، مما يؤثر على نظرة الناس لأنفسهم.

اضافة اعلان


الدكتورة ريبيكا بول تقترح أربع خطوات لتعزيز التعاطف مع الذات ومواجهة هذا التحيّز:
تذكّر أنك لست مسؤولًا عن آراء الآخرين.
ركّز على ما تحبه في جسدك وقدّر ما يقدمه لك.
أوقف الحديث السلبي مع نفسك فورًا.
عامل نفسك كما تعامل صديقًا مقربًا يمر بنفس التجربة.

 

24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رب

تكنولوجيا للحفاظ على بطارية الهاتف.. نصائح يجب معرفتها

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي الأردن يحقق قفزة نوعية في معدلات نمو المدفوعات الرقمية خلال عام 2024

غتعغ

تكنولوجيا خطوات ضرورية.. هكذا تحمي حساب "واتساب" من الإختراق!

سمو الأمير فيصل بن الحسين

أخبار محلية نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس

7ع

تكنولوجيا بشأن العقود الحكومية لشركة "سبيس إكس".. هذا ما تقوم به إدارة ترامب

لقف

طب وصحة خبر يخصّ كبار السن.. فوائد غير متوقعة للنحاس

ا

طب وصحة لماذا يجب أن تضيف العنب إلى نظامك الغذائي اليومي؟

تت

طب وصحة عند تناول بذور الشيا.. 8 أخطاء يجب تجنبها



 
 





الأكثر مشاهدة