4 طرق لزيادة التعاطف مع الذات والرضا عن الوزن

الدكتورة ريبيكا بول تقترح أربع خطوات لتعزيز التعاطف مع الذات ومواجهة هذا التحيّز:
تذكّر أنك لست مسؤولًا عن آراء الآخرين.
ركّز على ما تحبه في جسدك وقدّر ما يقدمه لك.
أوقف الحديث السلبي مع نفسك فورًا.
عامل نفسك كما تعامل صديقًا مقربًا يمر بنفس التجربة.
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