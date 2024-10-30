4 فئات معرضة للإصابة بالتهاب اللثة

الوكيل الإخباري- التهاب اللثة يمكن أن يصيب أي شخص، ولكن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة به، لذلك يجب ان تكون على دراية بأعراضه، للأسراع في زيادة طبيب الأسنان فور ظهورها، حسبما نشرت شبكة CNN.



الفئات المعرضة للإصابة بالتهاب اللثة

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الأشخاص الذين يهملون نظافة أسنانهم