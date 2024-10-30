4 فئات معرضة للإصابة بالتهاب اللثة

الفئات المعرضة للإصابة بالتهاب اللثة
الأشخاص الذين يهملون نظافة أسنانهم
تتعرض النساء أثناء الحمل لاضطرابات هرمونية، تجعل اللثة أكثر حساسية، مما يؤدي إلى سهولة إصابتها بالالتهاب.
مرضى السكري
ينبغي على مرضى السكري التحكم في مستويات سكر الدم بتناول الأدوية واتباع نمط حياة صحي، لأن ارتفاعه يشجع البكتيريا على النمو والتكاثر بالفم، ومن ثم الإصابة بالتهاب اللثة.
المدخنين
تكثر الإصابة بالتهاب اللثة بين المدخنين، لأن التدخين من العادات الخاطئة التي تؤثر سلبًا على صحتها، حيث يفقدها لونها الوردي ويعرضها للإصابة بالالتهاب.
-
أخبار متعلقة
-
حقائق صادمة عن الجلطة الدماغية
-
هل الكوليسترول مرض مزمن؟- طبيب يجيب
-
الأمعاء تدفع الثمن.. تأثير المضادات الحيوية يمتد لسنوات
-
علامة خطيرة عند الاصابة بالصداع.. تشير لسكتة دماغية
-
فوائده مدهشة.. هل فكرت يوماً بشرب ماء البامية؟
-
مفعوله سحري.. هذا النوع من المكسرات يحارب الكولسترول
-
5 علامات تحذرك بها يداك من حالات صحية خطيرة
-
طبيب يوصي بوضع هذه الأدوية في الثلاجة