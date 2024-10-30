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4 فئات معرضة للإصابة بالتهاب اللثة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 30-10-2024 11:59 م

الوكيل الإخباري-   التهاب اللثة يمكن أن يصيب أي شخص، ولكن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة به، لذلك يجب ان تكون على دراية بأعراضه، للأسراع في زيادة طبيب الأسنان فور ظهورها، حسبما نشرت شبكة CNN.

الفئات المعرضة للإصابة بالتهاب اللثة

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الأشخاص الذين يهملون نظافة أسنانهم

 

الحوامل
تتعرض النساء أثناء الحمل لاضطرابات هرمونية، تجعل اللثة أكثر حساسية، مما يؤدي إلى سهولة إصابتها بالالتهاب.

مرضى السكري
ينبغي على مرضى السكري التحكم في مستويات سكر الدم بتناول الأدوية واتباع نمط حياة صحي، لأن ارتفاعه يشجع البكتيريا على النمو والتكاثر بالفم، ومن ثم الإصابة بالتهاب اللثة.

المدخنين
تكثر الإصابة بالتهاب اللثة بين المدخنين، لأن التدخين من العادات الخاطئة التي تؤثر سلبًا على صحتها، حيث يفقدها لونها الوردي ويعرضها للإصابة بالالتهاب.

 
gnews

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