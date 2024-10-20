4 مشكلات صحية تهدد طفلك عند مص الأصابع

الوكيل الإخباري- تلاحظ بعض الأمهات اعتياد طفلها على مص أصابعه بشكل دوري مما يثير القلق والتوتر خاصة إذا ظهرت أعراض غريبة على الطفل، وبالتالي يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص للتأكد من أن الطفل لا يعاني من أي مشاكل صحية.



أضرار مص الأصابع

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