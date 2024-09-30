4 مضاعفات خطيرة لانسداد القناة الصفراوية

الوكيل الإخباري- يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من ظهور أعراض متعددة قد تشير إلى الإصابة بانسداد في القناة الصفراوية مما ينتج عنه بعض المضاعفات الصحية في حالة عدم الحصول على العلاج المناسب.



ما هو انسداد القناة الصفراوية؟

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أوضحت نتائج بعض الدراسات أن انسداد القناة الصفراوية يحدث عند توقف أو انحصار تدفق العصارة الصفراوية عبر هذه القنوات، ويمكن أن يحدث هذا الانسداد في أي مكان على طول القناة الصفراوية، من الكبد وحتى الأمعاء.



أسباب انسداد القناة الصفراوية

أثبتت نتائج بعض الدراسات أن هناك العديد من الأسباب وراء انسداد القناة الصفراوية من بينها:



- الإصابة بالحصوات المرارية، فهي السبب الأكثر شيوعًا، حيث تتشكل حصوات صلبة من الكوليسترول أو الصفراء تسد القنوات.



- المعاناة من الأورام في القنوات الصفراوية أو في الأعضاء المجاورة وبالتالي زيادة الضغط على القنوات.



- التهاب القنوات الصفراوية وبالتالي ضيق القنوات وانسدادها.



- تندب القنوات خاصة بعد العمليات الجراحية أو الالتهابات المتكررة.



أعراض انسداد القناة الصفراوية



يوجد العديد من الأعراض التي تشير إلى انسداد القناة الصفراوية من بينها:



- اصفرار الجلد والعينين بسبب تراكم مادة البيليروبين في الدم.



- ألم في البطن، خاصة في الجزء العلوي الأيمن.



- حكة شديدة في الجلد.



- الحمى.



- القشعريرة.



- فقدان الشهية وفقدان الوزن.



- الغثيان.



- القيء.



- لون البراز فاتح ولون البول داكن.



علاج انسداد القناة الصفراوية



يعتمد علاج انسداد القناة الصفراوية على السبب وشدته وقد تشمل طرق العلاج ما يلي:



- الأدوية التي يصفها الطبيب المختص لتخفيف الأعراض مثل الحكة والألم.



- إزالة الحصوات عن طريق الجراحة أو باستخدام المنظار الداخلي.



- إزالة الأورام عن طريق الجراحة.



- توسيع القنوات باستخدام البالون أو الدعامات.



- زرع الكبد في الحالات المتقدمة.



مضاعفات انسداد القناة الصفراوية