4 مكونات إضافية لعصير الليمون لتعزيز الترطيب في الصيف

الوكيل الإخباري- مع التغيرات التي تحدث في الطقس خلال فصل الربيع، تزداد الحاجة إلى تناول المشروبات الطبيعية التي تساعد في ترطيب الجسم، وأحد الخيارات المثالية لذلك هو عصير الليمون. لكن يمكن تعزيز هذا المشروب المفضل بإضافات صحية من مطبخك لجعله أكثر فائدة وصحة.

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إليك 4 إضافات صحية يمكن أن تحول عصير الليمون إلى مشروب مغذي ومنعش:

- بذور الشيا: غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3، الألياف، والبروتين، مما يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ودعم صحة القلب. إضافة بذور الشيا إلى عصير الليمون يُنتج مشروبًا مشبعًا وغنيًا بالعناصر الغذائية.

- أوراق النعناع الطازجة: تحتوي أوراق النعناع على فيتامينات A و C، والحديد، ومضادات الأكسدة، مما يُحسن نكهة العصير ويساعد في الهضم، ويقلل من الغثيان ويُعزز صحة الجهاز التنفسي.

- الكركم: يحتوي على الكركمين الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. إضافة رشة من الكركم تساعد على تحسين الهضم وتقوية جهاز المناعة، كما يعزز الفلفل الأسود امتصاص الكركمين.

- الزنجبيل: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويُحسن الهضم ويقلل من الغثيان. إضافة الزنجبيل الطازج إلى عصير الليمون يزيد من فعاليته في تعزيز جهاز المناعة.