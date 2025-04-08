4 مكونات إضافية لعصير الليمون لتعزيز الترطيب في الصيف

إليك 4 إضافات صحية يمكن أن تحول عصير الليمون إلى مشروب مغذي ومنعش:
- بذور الشيا: غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3، الألياف، والبروتين، مما يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ودعم صحة القلب. إضافة بذور الشيا إلى عصير الليمون يُنتج مشروبًا مشبعًا وغنيًا بالعناصر الغذائية.
- أوراق النعناع الطازجة: تحتوي أوراق النعناع على فيتامينات A و C، والحديد، ومضادات الأكسدة، مما يُحسن نكهة العصير ويساعد في الهضم، ويقلل من الغثيان ويُعزز صحة الجهاز التنفسي.
- الكركم: يحتوي على الكركمين الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. إضافة رشة من الكركم تساعد على تحسين الهضم وتقوية جهاز المناعة، كما يعزز الفلفل الأسود امتصاص الكركمين.
- الزنجبيل: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويُحسن الهضم ويقلل من الغثيان. إضافة الزنجبيل الطازج إلى عصير الليمون يزيد من فعاليته في تعزيز جهاز المناعة.
اليوم السابع
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