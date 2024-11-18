5 أسباب تدفعك لتناول الموز على الريق

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الوكيل الإخباري- يعتبر الموز من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن ماذا يحدث عند تناوله على معدة فارغة؟ اضافة اعلان





هل الموز على الريق مفيد للجسم؟

بحسب موقع "The HealthSite"، تناول الموز على الريق يقدم للجسم الفوائد التالية:



1- دعم صحة العضلات

يلعب الموز على الريق دورًا كبيرًا في تنشيط الدورة الدموية ودعم صحة العضلات، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من معدن البوتاسيوم.



2- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يمثل الموز على الريق أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لغناه بالألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإصابة بالإمساك.



ويحتوي الموز أيضًا على إنزيمات طبيعية، تساهم في تكسير الطعام، مما يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر كفاءة.



3- الوقاية من أمراض القلب

يوفر الموز على الريق حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب، لأن البوتاسيوم المتوفر به يساعد على ضبط ضغط الدم، كما تساعد أليافه الغذائية على خفض الكوليسترول الضار بالجسم.



4- تحسين المزاج

يساهم الموز على الريق في تعزيز الصحة النفسية، لاحتوائه على التريبتوفان، وهو حمض أميني يحفز المخ على إنتاج هرمون السيروتونين، الذي يساعد على تحسين المزاج.



5- فقدان الوزن

يساعد الموز على فقدان الوزن، لانخفاض سعراته الحرارية، بالإضافة إلى قدرة أليافه الغذائية على تقليل الشعور بالجوع لأطول فترة ممكنة، كما يغني عن تناول الحلويات، لاحتوائه على سكريات طبيعية، لذلك فهو من الفواكه المسموح بتناولها على الريق في الرجيم.