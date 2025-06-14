5 أسباب غير متوقعة لارتفاع الكوليسترول في الجسم

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع مفاجئ في مستويات الكوليسترول دون سبب واضح، إلا أن هناك عوامل خفية قد تؤثر على التوازن الصحي للكوليسترول، بحسب موقع WebMD. إليك أبرزها:

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1. التوتر والقلق

التوتر المزمن يرفع الكوليسترول الضار (LDL) ويقلل الكوليسترول الجيد (HDL)، بسبب إفراز هرمونات مثل الكورتيزول التي تحفز الالتهاب وزيادة السكر في الدم، ما يدفع الكبد لإنتاج المزيد من الدهون.

2. القهوة غير المُصفاة

الإفراط في تناول القهوة الفرنسية أو التركية أو الإسبريسو قد يرفع الكوليسترول، إذ تحتوي هذه الأنواع على مركبات تزيد من إنتاج الكوليسترول. يوصي الخبراء بعدم شرب أكثر من 4 فناجين يوميًا.

3. بعض الأدوية

بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل، الكورتيكوستيرويدات، مدرات البول، وحاصرات بيتا، قد ترفع مستويات الكوليسترول. استشر طبيبك في حال لاحظت تغيرات بعد البدء في تناول دواء جديد.

4. مشاكل الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية يُبطئ قدرة الجسم على التخلص من الكوليسترول الزائد، مما يرفع مستوياته في الدم. من أعراض القصور: التعب، جفاف الجلد، وآلام العضلات.

5. داء السكري من النوع الثاني

ارتفاع سكر الدم يجعل الكوليسترول أكثر ضررًا ويزيد من تراكمه في الشرايين. مرضى السكري غالبًا ما يكون لديهم جزيئات LDL صغيرة وكثيفة ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

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